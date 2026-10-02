Girne açıklarında batan Filo Jet soruşturmasında 9 zanlının gözaltısı 7 gün uzatıldı

Girne açıklarında batan Filo Jet soruşturmasında 9 zanlının gözaltısı 7 gün uzatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet'e ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Zanlıların 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldığı belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.