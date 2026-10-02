Haberler

Girne açıklarında batan Filo Jet soruşturmasında 9 zanlının gözaltısı 7 gün uzatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet'e ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Zanlıların 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 zanlının, gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

İşte son düdüğü çaldıktan sonra gözaltına alınan hakemin ifadesi
Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi