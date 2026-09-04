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Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Kurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden İsmail Kurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren İsmail Kurt, Lefkoşa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililer katıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren İsmail Kurt Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden İsmail Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılındı. Kurt, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Sıla Usar İncirli ve Kurt'un çalışma arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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