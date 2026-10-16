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Gemi faciasında ölen Erdoğan’ın yakını, anneannesinin yoğun bakımda olduğunu söyledi

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KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen Girne gemi faciasında ölen Süleyman Erdoğan'ın yakını, anneannesinin torun acısına dayanamayıp yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. Mahkeme çıkışında zanlıları bekleyen yakın, gözyaşlarıyla vatandaşları sokağa çağırdı.

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan'ın yakını, Erdoğan'ın anneannesinin torununun ölümünün ardından yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek "Annem yoğun bakımda, torununun acısına dayanamadı. Kalkın sizler de sokağa!" sözleriyle vatandaşlara seslendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Girne gemi faciasının ardından ailelerin yaşadığı acı dinmiyor. Faciada hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan'ın yakını, davanın görüldüğü mahkemenin çıkışında zanlıları beklediği sırada gözyaşları içerisinde isyan etti. Erdoğan'ın anneannesinin torununun ölümünün acısına dayanamayarak yoğun bakıma kaldırıldığını söyleyen acılı yakın, "Kalkın sizler de sokağa. Acıya dayanamadı benim annem, şu an yoruldu. Kalkın sizler de sokağa. Benim annem yoruldu. Annem yoğun bakımda, torununun acısına dayanamadı" ifadelerini kullandı. Acılı yakının feryadı, facianın yalnızca hayatını kaybedenleri değil, geride kalan ailelerini de derinden etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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