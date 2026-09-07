18 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen 4 sanık hakkında müebbet istendi

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaada, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davanın 4'üncü duruşması Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar, sanık avukatları, maktul aile ve avukatları hazır bulundu.

Maktulün ailesi, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ise pişman olduklarını belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Akdeniz isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si Mehmet Akdeniz'in arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı