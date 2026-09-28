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KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı

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KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı Haber Videosunu İzle
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Batığın yaklaşık bin metre uzağında, 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı.

  • KKTC'de batan 'Filo Jet' yolcu gemisinin yaklaşık bin metre uzağında, 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
  • Bulunan naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı.
  • Girne ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan gemide 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu; 239 kişi kurtarılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bana "Filo Jet" yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarında, batığın yaklaşık bin metre uzağında, 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı.

KKTC BAŞBAKANLIĞI DUYURDU

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa daha ulaşıldı.

Açıklamada, bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonuçları çıkınca ailelere bilgi verilecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz."

GEMİDE BAŞKA NAAŞ BULUNAMAMIŞTI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 25 Eylül'de batık feribotun tüm alanlarına ulaşıldığını, ancak gemide başka naaş bulunamadığını açıklamıştı. Üstel'in verdiği bilgiye göre facia nedeniyle o güne kadar 15 kişi hayatını kaybetmişti, 13 kişi ise kayıptı. Son açıklamaya göre kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

267 KİŞİ BULUNUYORDU

Girne ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne açıklarında alabora olmuştu. Gemide 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu. Bunlardan 239 kişi kurtarılmıştı. Gemi, 554 metre derinlikte hareketsiz hale gelmişti.

Arama çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri de katıldı. Bin metre derinliğe kadar arama yapabilen TCG Işın arama kurtarma gemisi ile TCG Alemdar bölgede görev yaptı. Çalışmalarda SAT komandoları ve deniz kuvvetlerinin dalgıçları da yer aldı. KKTC'de facianın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından geminin kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sunulan bilgilere göre, yardımcı kaptanın 17 Haziran tarihli bir WhatsApp mesajı soruşturmaya delil olarak girdi. Bu mesajda geminin sol kızağının kırıldığı ve gelişigüzel şekilde tamir ettirildiği ifade ediliyor. İddiaya göre kaptan ve şirketin Türkiye'de aranan bir yetkilisi de hasardan haberdardı. Kazanın nedenini ortaya çıkarması beklenen karakutu ise henüz bulunamadı.

Kaynak: Haberler.com
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