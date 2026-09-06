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Kayseri’de Ümitler Taekwondo İl Seçmeleri Heyecanı

Kayseri’de Ümitler Taekwondo İl Seçmeleri Heyecanı
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Kayseri’de 4-5 Eylül tarihlerinde Hacılar Spor Salonu’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo İl Seçmeleri’ne 20’ye yakın kulüpten 100’ün üzerinde sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, Sivas’ta yapılacak Doğu Grupları Taekwondo Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo İl Seçmeleri yapıldı.

Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Kayseri İl Seçmeleri yapıldı. 4-5 Eylül tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Ümitler Şahin Mutlu Taekwondo İl Seçmeleri'ne 20'ye yakın kulüpten 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek yaptığı açıklamasında "Şampiyonaya katılan kulüplerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımı kutluyorum. Bu şampiyonada dereceye giren sporcularımız, önümüzdeki günlerde Sivas ilinde düzenlenecek olan doğu grupları Taekwondo Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar" dedi.

Kayseri'de düzenlenen ümitler il seçmelerinde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Fikret Eğe Doğan (Erkekler 54 kg), Dorukhan Ege Samur (Erkekler 58 kg), Emre İpek (Erkekler 63 kg), Abdulsamet Beyaz (Erkekler 68 kg), Ahmet Coşkun (Erkekler 74 kg), Enes Çiftçi (Erkekler 80 kg), Yusuf Topaktaş (Erkekler 87 kg), Makbule Şahin (Bayanlar 46 kg), Fatma Tekel (Bayanlar 49 kg), Sümeyye Sungur (Bayanlar 53 kg), Esmanur Yılmaz (Bayanlar 57 kg), Zehra Kaygısız (Bayanlar 62 kg), Ceren Köker (Bayanlar +73 kg).

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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