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Bursa Nilüfer'de 4 varil sülfürik asit yola dökülünce cadde trafiğe kapatıldı

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Bursa Nilüfer'de 4 varil sülfürik asit yola dökülünce cadde trafiğe kapatıldı
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Bursa Nilüfer'de kimyasal madde taşıyan aracın dorsesindeki 4 varilin yola devrilmesiyle sülfürik asit caddeye döküldü. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki cadde trafiğe kapatılırken polis, AFAD ve Çevre ekipleri önlem aldı; yol daha sonra açıldı.

Bursa'da kimyasal madde taşıyan aracın dorsesindeki 4 varilin yola devrilmesiyle sülfürik asit caddeye saçıldı. Temas halinde ağır yanıklara neden olabilen asit nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede alarma geçti.

Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Bursa'ya kimyasal madde taşıyan araç yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağı açıldı. Dorsedeki 4 varilin yola düşmesiyle içindeki sülfürik asit yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tehlikeli kimyasal nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, cadde araç ve yaya geçişine kapatılarak müdahale çalışması başlatıldı.

Sülfürik asidin ciltle teması halinde ağır kimyasal yanıklara, gözle teması halinde ise kalıcı hasara yol açabildiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan yapılan çalışmaların ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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