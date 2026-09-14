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Ülkü Ocakları'ndan 104 öğrenciye eğitim desteği

Ülkü Ocakları'ndan 104 öğrenciye eğitim desteği
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Ülkü Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yılına ithafen 104 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına destek oldu.

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yılına ithafen 104 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına destek oldu. Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında gerçekleştirilen destekle öğrencilerin eğitim dönemine hazırlıklarına katkı sağlandı.

ÜCRETSİZ SINAVLAR VE KURSLAR GELİYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencileri akademik açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların da sürdürüleceği bildirildi. Ülkü Ocakları bünyesinde yıl içerisinde en az 6 deneme sınavının ücretsiz olarak gerçekleştirileceği, TYT ve AYT hazırlık kurslarının da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, dönem dönem ücretsiz kaynak ve test kitaplarının öğrencilere ulaştırılacağı ifade edildi. Milli ve manevi değerler seminerlerinin ise her cuma düzenli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU ÖĞRENCİLERE AÇILACAK

Türk gençliğine yönelik dijital eğitim imkanı sunan Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi’nin (UOUZEM) de isteyen öğrencilerin kullanımına sunulacağı bildirildi. Eğitim platformlarının tanıtımlarının kütüphane, okul ve stantlarda yapılacağı belirtildi.

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanı Mesut Çetinkaya, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yılına ithafen gerçekleştirilen çalışmanın yanı sıra eğitim alanındaki faaliyetlerle de öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Platformu
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