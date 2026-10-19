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Kütahya'da çocukların sportif yetenekleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tarandı

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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek amacıyla yetenek tarama antrenmanı düzenliyor. Hafta sonu 30 Ağustos Antrenman Salonu'nda yapılan çalışmalarla çocukların fiziksel gelişimi desteklenip spora ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Kütahya'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve spora yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yetenek tarama antrenmanı gerçekleştiriliyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hafta sonu 30 Ağustos Antrenman Salonu'nda düzenlenen çalışmalarda, çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve spora olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen antrenmanlarda, çocukların sportif potansiyellerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporla büyüyen ve sağlıklı bir neslin yetişmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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