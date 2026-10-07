Girne açıklarında batan gemide ölen Mahmut Demir, Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KTKC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında naaşı bulunan 28 yaşındaki Mahmut Demir, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı cenaze namazında ve definde ağabey Halil Demir'in gözyaşları içerisinde "Allah'a emanet ol kardeşim" dediği anlar yürekleri burktu.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine yönelik başlatılan arama çalışmaları sırasında ulaşılan naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarında 28 yaşındaki Mahmut Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. İşlemlerin ardından Demir'in cenazesi memleketi olan Hatay'a gönderildi. Demir için bugün öğle namazının ardından Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşarken Demir'in babası ve ağabeyleri dakikalarca tabutun başında gözyaşı döktü.

Demir'in defni esnasında kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Halil Demir'in "Allah'a emanet ol kardeşim" diyerek gözyaşı dökmesiyse yürekleri burktu.

Öte yandan, Mahmut Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, aynı gemide kaybolan ağabey Mustafa Demir'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı