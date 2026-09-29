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Nurdağı Kaymakamı Erciyas, 77 kiloda Gaziantep birincisi halterci Kalkan'ı ağırladı

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Nurdağı Kaymakamı Erciyas, 77 kiloda Gaziantep birincisi halterci Kalkan'ı ağırladı
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Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, 77 kilogramda Gaziantep birincisi olan genç halterci Hamdullah Kalkan'ı makamında kabul etti. Erciyas, 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nda ikincilik elde eden Kalkan'a başarı diledi; Kalkan da destekten dolayı teşekkür etti.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, halter müsabakalarında elde ettiği derecelerle ilçeyi temsil eden genç sporcu Hamdullah Kalkan'ı makamında kabul etti.

Erciyas, 77 kilogramda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler B Grubu Halter müsabakalarında Gaziantep birincisi olan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nda da ikincilik elde eden Kalkan'a spor hayatında başarı diledi.

Kalkan da kendisine verilen destekten dolayı Kaymakam Erciyas'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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