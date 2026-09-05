Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı belediye görevlilerinden toplanan bayrağı isteyen motokurye Tuğba Ertunç'a (26), 1 gün sonra bayrak teslim edildi. Ertunç, bayrak istediği ve aldığı anları kask kamerasına kaydetti.

Kapaklı'da motokuryelik yapan Tuğba Ertunç, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin ardından motosikletiyle seyir halindeyken belediye çalışanlarının Pınar Bulvarı üzerinde kutlamalar için asılan Türk bayraklarını topladıklarını gördü. Ertunç, belediye personelinden kendisine bir bayrak vermesini isteyince, "Bunlar sayılı veremeyiz, ama yarın söz küçük bir bayrak getireceğim" yanıtını aldı. Ertunç, ertesi gün motosikletiyle dağıtım yaptığı sırada bir kamyonet korna çalarak kendisini durdurdu. Kamyonetteki belediye personeli, bir gün önce verdiği sözü tutup, yanında getirdiği Türk bayrağını Ertunç'a verdi.

Bayrağı alınca büyük mutluluk yaşayan Ertunç, "Vallahi teşekkür ederim, unutmamışsın abi" dedi. Ertunç, bayrak istediği ve belediye görevlisinin bayrağı kendisine verdiği anları kask kamerasına kaydetti.

'VERDİĞİ SÖZÜ TUTTUĞU İÇİN ÇOK DUYGULANDIM'

Yaşadığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Ertunç, "30 Ağustos bitmişti, belediye ekipleri nizami şekilde bayrakları topluyordu. Ben de kendilerinden bayrak istedim. Sayılı olduğu için veremeyeceğini söylediler. Belediye personeli bir ağabeyimiz ise ertesi gün bana bayrak vereceği sözünü verdi. Söz vermesi bile beni mutlu etti. Ertesi gün pakete giderken yolda denk geldik. Arkadan korna öttürdü. Yanına gittiğimde bayrağı verdi. Verdiği sözü tuttuğu için çok duygulandım. Çok onur verici bir olay" dedi.

Türk bayrağının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Ertunç, "Bayrak ülkemiz için çok şeyi ifade ediyor. Bir milletin var oluşudur. Şehitlerimizin kanı var. Bayrak altında yaşıyoruz. Bayrak için çok savaşlar verildi. Başıma çok gururlu bir olay geldi. Verdiği sözü yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı