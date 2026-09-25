Adana Kozan'da mazgaldan geçerken kontrolünü kaybeden sürücü, 26 gün sonra öldü

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ADANA'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Alper İnce (33), 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 30 Ağustos'ta Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Alper İnce seyir halindeki motosikletiyle yoldaki mazgalın üzerinden geçerken kontrolü kaybetti. Motosikletin devrildiği kazada yola savrulan İnce, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, İnce'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu kötüleşen İnce, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren İnce, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İnce'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı