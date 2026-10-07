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Gemi faciasında naaşı bulunan üniversiteli genç Mersin Tarsus'ta toprağa verildi

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Gemi faciasında naaşı bulunan üniversiteli genç Mersin Tarsus'ta toprağa verildi
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisinin arama çalışmalarında naaşı bulunan üniversiteli gencin cenazesi Mersin Tarsus'ta toprağa verildi. Kaymakam ve İlçe Jandarma Komutanı'nın katıldığı cenazede genç, kılınan namazın ardından defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KTKC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında naaşı bulunan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine yönelik başlatılan arama çalışmaları sırasında ulaşılan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarında birinin Hataylı Mahmut Demir diğerinin ise Mersin'de yaşayan Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından uçakla memleketlerine gönderildi. 20 yaşındaki Gönül'ün naaşı da Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ne götürülen Gönül'ü yakınları karşılayarak ağıtlar eşliğinde yürüdü. Cenazeye Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze aracı ile mahalle mezarlığına götürülen Gönül'ün naaşı kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökmen ve Özlem çiftinin 2 çocuğundan biri olan üniversitesi öğrencisi Özgür Gönül'ün yaz tatillerinde Kıbrıs'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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