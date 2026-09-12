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Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

  • Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinin sol kızağında meydana gelen kırığa ait yakın plan görüntüler ortaya çıktı.
  • Faciayla ilgili soruşturmada 9 zanlı tutuklu bulunuyor ve 295 kişinin ifadesi alındı.
  • Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusu henüz bulunamadı; kazada 14 kişi hayatını kaybederken 14 kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürerken, batığa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırığın, batışı sırasında çekilen yakın plan görüntülerine ulaşıldı.

KIRIĞIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Girne Kaza Mahkemesi'ne yansıyan soruşturma bulgularında geminin teknik durumu, sefere elverişliliği, su alma ve batış süreci ile denetim ve sertifika kayıtlarının araştırıldığı açıklanırken, yeni görüntülerde görülen kırığın geminin su almasıyla bağlantılı olup olmadığı da teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerle belirlenecek.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Faciayla ilgili soruşturmada 9 zanlı tutuklu bulunurken, 295 kişinin ifadesi alındı. Polis ayrıca, yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını mahkemeye bildirmişti. Kazada 14 kişi hayatını kaybederken, kayıp 14 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

bundan sonra çıkan görüntüler pek inandırıcı değil, yapay zekâ ile yapılmış olabilir.!

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