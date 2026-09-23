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Girne açıklarında batan gemide ölen Mehmet Bayhan Nusaybin'de toprağa verildi

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Mehmet Bayhan'ın cenazesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi. Bayhan'ın naaşı, Kuruyöy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bayhan'ın cenazesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 26 yaşındaki Bayhan'ın naaşı, yürütülen arama çalışmalarının ardından bulunarak Nusaybin'in kırsal Kuruyöy Mahallesi'ne getirildi.

Bayhan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuş, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini açıklamıştı.

Böylece Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemide hayatını kaybeden yolcu sayısı 15'e yükselmişti.

Kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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