Filo Jet faciasında kayıp 3 yaşındaki çocuk için baba 'bir kemiğe bile razıyız' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta "Filo Jet" yolcu gemisin batmasının ardından 27 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama çalışmaları geriye kalan tek kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için sürdürülüyor. Küçük Asel'in babası Salim Hilaloğlu, "Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" ifadelerini kullanarak kızının bir an önce bulunmasını istedi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp olarak aranan 28 kişiden 27'sinin naaşına ulaşıldı. Son olarak Mustafa Demir'in kimliğinin DNA incelemeleriyle belirlenmesinin ardından faciada naaşına henüz ulaşılamayan tek kişinin 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu olduğu açıklandı. Faciada küçük Anni Asel'in annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybederken, 6 yaşındaki ağabeyi Miran Asaf Hilaloğlu ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Ekipler, geriye kalan son kayıp olan küçük Asel'e ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Babada yürek burkan çağrı: "Bir kemiğe bile razıyız"

Faciada eşini kaybeden ve 3 yaşındaki kızından hala haber bekleyen baba Salim Hilaloğlu, yetkililere seslenerek kızının bir an önce bulunmasını istedi. Acılı baba, "Yetkililere sesleniyorum. İnşallah duyuyorlardır benim feyadımı. Bu suyun altındaki her kimse ya da benim kızımsa ya da herhangi biriyse Allah rızası için onu bulun ve bize verin. Bir nebze olsun yüreğimize su serpin. Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, facianın ardından geriye kalan tek kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'na ulaşmaya çalışıyor.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan Filo Jet gemisinde yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılırken, ilk gün 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Facianın ardından başlatılan arama çalışmalarında kayıp 20 kişiden 19'unun daha naaşına ulaşıldı. Son olarak Mustafa Demir'in kimliğinin belirlenmesiyle birlikte bulunan tüm naaşların kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı