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Girne açıklarında batan gemide ölü sayısı 18'e çıktı, Ferdi Törer'in cesedi bulundu

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Girne açıklarında batan gemide ölü sayısı 18'e çıktı, Ferdi Törer'in cesedi bulundu
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle ölü sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu; arama çalışmaları sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında salı günü ulaşılan cesedin kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer'e ait olduğu belirtilen açıklamada, "Ferdi Törer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 10 olduğu kaydedildi. Batık ve çevresinde kayıp kişilere ulaşılması amacıyla arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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