Girne'de gemi faciası davasında yakınlar 9 zanlıya tepki gösterdi, gerginlik yaşandı

Girne'de gemi faciası davasında yakınlar 9 zanlıya tepki gösterdi, gerginlik yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisinde 27 kişinin öldüğü faciaya ilişkin davada tutuklu 9 zanlı yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada gerginlik çıktı, yakınlar zanlılara tepki gösterdi; 'Kaptan kardeşimi öldürdü' diye bağırıldı ve 2 kişi salona koştu.
Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin davanın görüldüğü Girne Kaza Mahkemesi'nde gerginlik yaşandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından biri, "Kaptan kardeşimi öldürdü" diyerek tepki gösterirken, mahkeme salonuna girmek isteyen 2 kişi içeri doğru koştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, zanlılara tepki gösterdi. Yakınını kaybeden bir kişi, "Kaptan, kardeşimi öldürdü" diye bağırırken, 2 kişi yan taraftan mahkeme salonuna girmek amacıyla içeri doğru koştu.
Mahkemede yaşanan gerginliğin ardından duruşma sürüyor.