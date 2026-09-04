Kumluca'da Zafer Kupası Voleybol Heyecanı Sona Erdi

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, Günay Sahil Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yaklaşık bir ay süren turnuvanın final müsabakalarını Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun yanı sıra kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Karma kategorisinde Eymen Teknik-Samsung Servisi, finalde EFY Sigorta/Bekir Bircan Otomotiv'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Finike Kidness S.K., KVSK Ata'nın Kızları'nı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Turnuvada ayrıca "en değerli oyuncu", "en centilmen oyuncu", "en iyi antrenör" ve "en genç yetenek" kategorilerinde belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA