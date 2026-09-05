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SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı Gösterisi Kokpit Kamerasında

SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı Gösterisi Kokpit Kamerasında
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SOLOTÜRK Gösteri Ekibi’nin İstanbul semalarında Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği gösteri kokpit kamerasına yansıdı.

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin İstanbul semalarında Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı izleyenleri mest etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta nefesini kesti. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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