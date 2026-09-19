KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ünal Üstel yaptığı açıklamada, "Deniz faciasında kayıp olarak aranan 1 insanımızın daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, kayıp sayısı 13’e düştü" ifadelerini kullandı. Ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Üstel, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Üstel, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, "Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" dedi. Alınan bilgiye göre cesede, batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com