Haberler

KKTC'de batan gemide 1 naaşa daha ulaşıldı, can kaybı 18'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı; kimlik tespiti için DNA çalışmaları başlatıldı. Hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlenirken olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi, 10 kayıp aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşılırken hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlendi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Naaşın kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükselirken kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce 'Bizi kim alabilir?' şarkısıyla paylaşım yapmış

"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort

Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
İmamoğlu davasında alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu

İmamoğlu davası: Alacağı için Ongun'un eşine ödeme yapan isim konuştu
Almanya’da görevli savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu

Tatil için gelmişti: Türk kökenli savcı son nefesini Silivri'de verdi
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederine şok! Polis peşlerine düştü