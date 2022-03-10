Türk Haberleri - Türk Haber - Haberler

Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Pek Yakında hangi şehirde çekildi?

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı komedi türündeki Türk filmi Pek Yakında nerede çekildi? Pek Yakında hangi şehirde çekildi? Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi ne zamandı? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Film, Türkiye genelinde 2 milyon 187 bin 278 kişi tarafından izlenmiştir.

Türk - 2 Saat Önce