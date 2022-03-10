Türk Haberleri - Türk Haber - Haberler

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Türk Haberleri

Türk haber, Türk son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ERCİYES'TE 113 PERSONELİN KATILIMIYLA ÇIĞ TATBİKATI

ERCİYES'TE 113 PERSONELİN KATILIMIYLA ÇIĞ TATBİKATI

KAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 113 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.
Türk - 21 Dakika Önce
Kırgızistan'da 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı

Kırgızistan'da 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, giyim ürünlerin sergilendiği 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı.
Türk - 21 Dakika Önce
'KLİMİK 2022' Kongresi Antalya'da başladı

"KLİMİK 2022" Kongresi Antalya'da başladı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'den de korunmak için aşı ve salgın tedbirlerinin önemli olduğunu bildirdi.
Türk - 21 Dakika Önce
'Kadınların Objektifinden Karabağlar' sergisi açıldı

'Kadınların Objektifinden Karabağlar' sergisi açıldı

Karabağlar Belediyesi'nin, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) işbirliğiyle düzenlediği "Kadınların Objektifinden Karabağlar" konulu fotoğraf sergisi törenle açıldı.
Türk - 21 Dakika Önce
Erbil'in Türkmen antikacısı, Osmanlıdan kalma kitaplar ve tarihi eşyalarıyla geçmişe tanıklık ediyor

Erbil'in Türkmen antikacısı, Osmanlıdan kalma kitaplar ve tarihi eşyalarıyla geçmişe tanıklık ediyor

Irak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınındaki antika dükkanı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kuran-ı Kerimler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.
Türk - 41 Dakika Önce
Aydemir 12 Mart destanını TBMM'ye taşıdı

Aydemir 12 Mart destanını TBMM'ye taşıdı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 12 Mart 1918 Destanını paylaştı.
Türk - 42 Dakika Önce
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararında hiçbir dış faktörün belirleyici olmadığını söyledi.
Türk - 45 Dakika Önce
Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 40 zam yaptı

Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 40 zam yaptı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası ile yapılan görüşme sonucunda kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldığını ve sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildiğini bildirdi.
Türk - 52 Dakika Önce
CHP'Lİ ÖZTRAK ENFLASYONUN TEMEL NEDENİ, KÖTÜ YÖNETİM

CHP'Lİ ÖZTRAK ENFLASYONUN TEMEL NEDENİ, KÖTÜ YÖNETİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomimizin kötü yönetimiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık.
Türk - 53 Dakika Önce
Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir?

Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir?

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken vatandaşlar iki ülke hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli soruları araştırmaya başladı. Bu sorulardan biri de Ukrayna'nın dili hakkında. Peki, Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir? İşte yanıtı...
Türk - 57 Dakika Önce
Putin ile Zelenski görüşecek mi? Tarihi zirve sonrası Lavrov'a soruldu, yanıtı net oldu

Putin ile Zelenski görüşecek mi? Tarihi zirve sonrası Lavrov'a soruldu, yanıtı net oldu

Antalya'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Lavrov, "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" dedi.
Türk - 59 Dakika Önce
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (1) Açıklaması

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (1) Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesinin bir operasyon veya temizlik olmadığını, yaklaşık 4 aylık çalışılan bir projenin uygulandığını söyledi.
Türk - 59 Dakika Önce
Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri, katliamın 104'üncü yılında unutulmadı

Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri, katliamın 104'üncü yılında unutulmadı

Son dakika haberler... Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.
Türk - 1 Saat Önce
Doğa Koleji'nde anaokulundan doktoraya yeni bir eğitim ekolü hazırlanıyor

Doğa Koleji'nde anaokulundan doktoraya yeni bir eğitim ekolü hazırlanıyor

Doğa Koleji'nin gelecek dönem hedefleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilgi-Doğa toplantısında ele alındı.
Türk - 1 Saat Önce

İSTANBUL-İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ ÖDÜL TÖRENİ GASTRONOMİ DÜNYASINI BULUŞTURDU
'Renk Ahenk Mihenk' sergisi ziyarete açıldı

"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un dün açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk" adlı resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı.
Türk - 1 Saat Önce
MİT personel alımı 2022: MİT personeli nasıl olunur? MİT başvuru şartları nelerdir?

MİT personel alımı 2022: MİT personeli nasıl olunur? MİT başvuru şartları nelerdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı; tecrübeli, dinamik ve güçlü kadrosuyla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışmalara devam ediyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına bağlı resmî istihbarat teşkilatı olan MİT hakkında MİT personel alımı 2022: MİT personeli nasıl olunur? MİT başvuru şartları nelerdir? MİT ajanı nasıl olunur? MİT personeli maaşı ne kadar? gibi sorular merak ediliyor. İşte MİT'in yayınladığı başvuru şartları!
Türk - 1 Saat Önce
Türk dünyası büyüklerini içeren illüstrasyon sergisi sanatseverlerle buluştu

Türk dünyası büyüklerini içeren illüstrasyon sergisi sanatseverlerle buluştu

Oğuz Kağan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Türk dünyası büyüğünün anlatıldığı illüstrasyon sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.
Türk - 1 Saat Önce
Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacak

Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacak

İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Bu kararla beraber Chelsea'nin satış işlemleri de askıya alındı.
Türk - 1 Saat Önce
Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Gelen son dakika haberlerine göre "Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum""Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar""Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık kötü hakemler değil""TFF veya kulüplerinden...
Türk - 1 Saat Önce
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi.
Türk - 1 Saat Önce
Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Son dakika haberine göre "Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum""Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar""Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık kötü hakemler değil""TFF veya kulüplerinden...
Türk - 1 Saat Önce
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum' paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insanlığın geçmişte yaptığı hataları bugüne taşımaktaki ısrarı nedeniyle halen kadın haklarının tartışıldığını belirterek, "Bir kadına toplumda hak vermiyorsanız, resmi günlerde hak veriyormuş gibi yapmanın da bir anlamı yoktur.
Türk - 1 Saat Önce
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI

KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTI

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İngilizce yayımladığı 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı.
Türk - 1 Saat Önce
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı

Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 6 kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı.
Türk - 1 Saat Önce
'1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları'nın açılış meşalesi yakıldı

"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı.
Türk - 1 Saat Önce
Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, partisine katılanlara rozet taktı Açıklaması

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, partisine katılanlara rozet taktı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım, birlikte yapacağız." dedi.
Türk - 1 Saat Önce
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER

UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER

RUSYA'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor.
Türk - 1 Saat Önce
104 yıldır dinmeyen acı... Alca Şehitleri mezarları başında anıldı

104 yıldır dinmeyen acı... Alca Şehitleri mezarları başında anıldı

104 yıldır dinmeyen acı... Alca Şehitleri mezarları başında anıldı 1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yılda anma töreni düzenlendi.
Türk - 1 Saat Önce
Yayıncılar pandemi sonrası sektörün geleceğini değerlendirdi

Yayıncılar pandemi sonrası sektörün geleceğini değerlendirdi

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de Kovid-19 salgını, artan maliyet ve değişen kur farklılıklarından en çok etkilenen alanlardan biri yayıncılık sektörü oldu.
Türk - 1 Saat Önce
Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev

Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görev

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na tek Türk hakemi olarak katılan Uğur Kobaş, Amerika'nın Birmingham şehrinde yapılacak Dünya Oyunları'nda (World Games) görev yapacak 18 hakem arasına girdi.
Türk - 1 Saat Önce
Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını 9'uncu kez kapılarını açtı

Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını 9'uncu kez kapılarını açtı

Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını 9'uncu kez kapılarını açtı Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı.
Türk - 2 Saat Önce
'Ceviz Ağacı' filminin galası yapıldı

"Ceviz Ağacı" filminin galası yapıldı

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın uzun metrajlı ikinci filmi "Ceviz Ağacı"nın galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.
Türk - 2 Saat Önce
Altay'ın hata lüksü yok

Altay'ın hata lüksü yok

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibi karşısında puan kaybı yaşaması halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak.
Türk - 2 Saat Önce
Ukraynalı kadınlar tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde barış için toplandı

Ukraynalı kadınlar tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde barış için toplandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya destek vermek için tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde toplanan Ukraynalı kadınlar, polis ekipleri tarafından bölgeye girmenin yasak olması nedeniyle alandan uzaklaştırıldı.
Türk - 2 Saat Önce
YTÜ Yıldız Teknoparktan 3 milyar dolarlık ihracat hedefi

YTÜ Yıldız Teknoparktan 3 milyar dolarlık ihracat hedefi

Girişimcileri ve yatırımcıları destekleyen altyapısı ile 1 milyar dolarlık Ar-Ge ihracat rakamına ulaşan YTÜ Yıldız Teknopark'ın 2025 yılı hedeflerini açıklayan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, "Hedefimiz en kısa sürede ihracat rakamını 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak" dedi.
Türk - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti

Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti

Son dakika haberler: Ford Otosan, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli şanzıman ile elektrikli araç üretiminde hedef büyüttü.
Türk - 2 Saat Önce
Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

Erzincan'da doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi ve hastane personelinden oluşan koro, ilk konserinde yöre halkıyla buluşacak.
Türk - 2 Saat Önce
13 hakemin ipini çeken MHK Başkanı ilk kez konuştu: Bu daha başlangıç

13 hakemin ipini çeken MHK Başkanı ilk kez konuştu: Bu daha başlangıç

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu. Bu kararın bir proje olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Operasyon yapmadık, kesinlikle temizlik değil. Biz bir proje başlattık. Bu projenin ilk adımı. Son 48 saatte yaşananları görünce ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum" dedi.
Türk - 2 Saat Önce
Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Pek Yakında hangi şehirde çekildi?

Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Pek Yakında hangi şehirde çekildi?

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı komedi türündeki Türk filmi Pek Yakında nerede çekildi? Pek Yakında hangi şehirde çekildi? Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi ne zamandı? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Film, Türkiye genelinde 2 milyon 187 bin 278 kişi tarafından izlenmiştir.
Türk - 2 Saat Önce
Son dakika haber! AK Parti'li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik gezi

Son dakika haber! AK Parti'li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik gezi

Son dakika haberler: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler, ulaşımı 35'ten 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünellerini inceledi.
Türk - 2 Saat Önce
Prof. Dr. Çetin: 'İstiklal Marşı'mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı'

Prof. Dr. Çetin: "İstiklal Marşı'mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'in konuşmacı olarak katıldığı İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı gerçekleştirildi.
Türk - 2 Saat Önce
Prof. Dr. Çağrı Erhan: Türkiye'nin ilk hedefi koşulsuz ateşkesin sağlanması

Prof. Dr. Çağrı Erhan: Türkiye'nin ilk hedefi koşulsuz ateşkesin sağlanması

Antalya Diplomasi Formu bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Türk - 2 Saat Önce
ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ULUDAĞ'da snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown (38), Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.
Türk - 2 Saat Önce
Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu

Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu

Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu şair-yazar ve programcı Serdar Tuncer oldu.
Türk - 2 Saat Önce
ROTTERDAM - Hollanda'da Türk imam 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu

ROTTERDAM - Hollanda'da Türk imam 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu

Hollanda'da 9 yıldır imamlık yapan Bünyamin Yıldız, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika'dan 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.
Türk - 3 Saat Önce
Bu hafta 5 film vizyona girecek

Bu hafta 5 film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında üçü yerli, beş film vizyona girecek.
Türk - 3 Saat Önce
'Buzağı Kalkanı' projesinin tanıtımı yapıldı

'Buzağı Kalkanı' projesinin tanıtımı yapıldı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon 350 bin TL destek sağlanan ve Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında Buzağı Kalkanı projesinin tanıtımı yapıldı.
Türk - 3 Saat Önce
Cevad Prekazi: Galatasaray'ı rezil eden herkes hesap vermeli

Cevad Prekazi: Galatasaray'ı rezil eden herkes hesap vermeli

"Fatih Terim görevi daha erken bırakmalıydı, bu takımı Bülent Korkmaz ya da Okan Buruk çalıştırmalı""Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor""Trabzonspor kolaylıkla şampiyon olacak""Ali sami yen stadı yıkıldığında kalbim kırıldı""Galatasaray beni göreve çağırdı, bir daha asla aramadılar"İSTANBUL,...
Türk - 3 Saat Önce
Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası

Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası

Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.
Türk - 3 Saat Önce
Seren Serengil ve Arto'dan Gülşen'e Şok Sözler!

Seren Serengil ve Arto'dan Gülşen'e Şok Sözler!

Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, son olarak 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yaratmıştı. Seren Serengil ve Arto, canlı yayında Gülşen hakkında şok ifadeler kullandılar. Serengil'in iması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Türk - 3 Saat Önce
Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımlar arasında yer alan Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Dizinin yeni bölüm tarihini merak edenler Mahkum ne zaman oynuyor? FOX Mahkum dizisi hangi gün, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. İlk bölümü salı günü yayınlanan dizinini 2'nci bölümü ise Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor?
Türk - 3 Saat Önce
TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak

TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart'ta başlayacağını bildirdi.
Türk - 3 Saat Önce
Mevlüt Erdinç: 'Recep Uçar'ı, Abdullah Avcı'ya benzetiyorum'

Mevlüt Erdinç: "Recep Uçar'ı, Abdullah Avcı'ya benzetiyorum"

- Mevlüt Erdinç: "Recep Uçar'ı, Abdullah Avcı'ya benzetiyorum" Ümraniyesporlu futbolcu Mevlüt Erdinç: "Hedefimiz belli;
Türk - 3 Saat Önce
'Adanış Kutsal Kavga' filminin galası yapıldı

"Adanış Kutsal Kavga" filminin galası yapıldı

İsmail Filiz, Baki İlhan ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.
Türk - 3 Saat Önce
Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.
Türk - 3 Saat Önce
İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor.
Türk - 3 Saat Önce
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

TRT 1'in sevilen tarih dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında var mı merak ediliyor. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta var mı? İşte bilgiler...
Türk - 3 Saat Önce
Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın azmini manevi kızı Prof. Dr. Serakıncı anlattı Açıklaması

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın azmini manevi kızı Prof. Dr. Serakıncı anlattı Açıklaması

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "manevi kızı" KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, "Aziz hocamızı bir tek kelime ile tanımla derlerse 'azim' derim. 'Gençken 18 saat çalışırdım, şimdi artık yaşlandım, 12 saat çalışıyorum.
Türk - 3 Saat Önce
Ukrayna'da savaştan kaçan aile bombardıman altındaki yolculuklarını anlattı

Ukrayna'da savaştan kaçan aile bombardıman altındaki yolculuklarını anlattı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Harkiv şehrinden Ukraynalı eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğuyla yola çıkarak Türkiye'ye gelen Barbaros Hayrettin Büyükakkan, bombardıman altındaki kentten zorlu kaçışlarını anlattı.
Türk - 3 Saat Önce
SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık

SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık

Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladıkFırat AKAY / BODRUM(Muğla), (DHA) - Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı.
Türk - 3 Saat Önce
Son dakika haberi... Gönüllüler, çocuklara savaşı oyun ve sporla unutturmaya çalışıyor

Son dakika haberi... Gönüllüler, çocuklara savaşı oyun ve sporla unutturmaya çalışıyor

Son dakika haberi... Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.
Türk - 3 Saat Önce
Sanatçı Alişan Rize'de tahta araba yarışına katıldı

Sanatçı Alişan Rize'de tahta araba yarışına katıldı

Geçtiğimiz günlerde Rize'ye giden ünlü şarkıcı Alişan, önce tulum eşliğinde horon oynadı sonra da Formuzlaz pistinde yarıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Alişan, yarışı da birincilikle tamamladı.
Türk - 3 Saat Önce
TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ev sahibi yapacak

TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ev sahibi yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart'ta başvuruların başlayacağını açıkladı.
Türk - 3 Saat Önce
'Montrö Karadeniz'in bir savaş alanı olmasını engelliyor'

"Montrö Karadeniz'in bir savaş alanı olmasını engelliyor"

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği "Rusya-Ukrayna Çatışması ve Karadeniz'in Güvenliği" panelinde akademisyenler, Montrö Boğazlar Sözleşmesini, çatışmanın gidişatını ve diğer ülkelere etkilerini konuştu.
Türk - 4 Saat Önce
Başkan Demirtaş: 'Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız'

Başkan Demirtaş: "Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her zaman emek ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.
Türk - 4 Saat Önce
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi! Görüşme 1,5 saat sürdü

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi! Görüşme 1,5 saat sürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi. Zirvenin ardından ilk açıklamayı yapan Kuleba, "Ateşkes istedik ama ilerleme kaydedemedik" ifadelerini kullandı. Lavros ise, "Siviller kalkan olarak kullanılıyor. Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık" dedi.
Türk - 4 Saat Önce
Meslek liselilerin elinde hayat bulan 'şal şepik' kumaşı dünyaya açıldı

Meslek liselilerin elinde hayat bulan "şal şepik" kumaşı dünyaya açıldı

Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında üretilmeye başlanan yöresel şal şepik kumaşı, yurt dışına açıldı.
Türk - 4 Saat Önce
Cengiz İmren kimdir? Seren Serengil'in eski eşi Cengiz İmren kaç yaşında, nereli?

Cengiz İmren kimdir? Seren Serengil'in eski eşi Cengiz İmren kaç yaşında, nereli?

Sanat hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Cengiz İmren kimdir? İbo Show'a da konuk olan Cengiz İmren nereli, kaç yaşında? Cengiz İmren şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....
Türk - 4 Saat Önce
Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı unutuldu

Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı unutuldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan göçmen mahallesinde, 3 nesildir geçim kaynağı olarak yapılan bakır, gümüş bilezik ve takı işlemeciliği unutuldu.
Türk - 4 Saat Önce
Son dakika haber... Küresel gelişmeler savunma sanayisi ihracatının önünü açıyor

Son dakika haber... Küresel gelişmeler savunma sanayisi ihracatının önünü açıyor

Edinilen son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomatik çözüm bulma girişimleri sürerken, izlenen Türk dış politikasının yaratacağı sinerjinin, savunma sanayisi ihracatına da yansıyacağı belirtildi.
Türk - 4 Saat Önce
8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor (2)- Yeniden

8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor (2)- Yeniden

AKSARAY'da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallede bulunan Zafer İlkokulu'nda 8 ülkeden çocuklar eğitim görüyor.
Türk - 4 Saat Önce
İsrail pazarına özel otobüsler Türkiye'de üretildi

İsrail pazarına özel otobüsler Türkiye'de üretildi

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, İsrail pazarının ihtiyaçları doğrultusunda Mercedes-Benz Tourismo'yu yeniden tasarladı.
Türk - 4 Saat Önce
SPOR Domenec Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor

SPOR Domenec Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor

Domenec Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor (1)"Barcelona, yılın en iyi döneminde olabilir""Rotasyon, Barcelona'nın kalitesini değiştirmeyecek""Bazı değişiklikler yapacağız""Barcelona devamlı saldıracak ama tedbirini alacağız""Daha fazla eziyet çekmememiz lazım"Serhan TÜRK / BARCELONA...
Türk - 4 Saat Önce
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City turladı

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City turladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City, 5-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Sporting CP ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
Türk - 4 Saat Önce
İş telaşına 'dur' diyebilecek oyun gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcak

İş telaşına 'dur' diyebilecek oyun gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcak

Tek bir elektrik prizi olan her yeri tiyatro sahnesine çevrilmesine imkan veren formatı ile şirketler, çalışanları ile bu oyunu kendi binalarında izleyerek günlük iş telaşına 'dur' diyebilecek ve gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcak.
Türk - 4 Saat Önce
Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor

Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor

Türkiye'de evlerde sıklıkla uygulanan çay demleme yöntemi, çeşitli ülkelerde merak edilmeye başlandı. Türk çaydanlıklarıyla ilgili yazı hazırlayan bir sitede "İki çaydanlıkla demlemek, tek çaydanlıkla demlemekten kat kat daha iyi. Türkler bu yöntemle çayı çok iyi dinliyor" ifadeleri kullanıldı.
Türk - 4 Saat Önce
Selahattin Alpay kimdir? TV8 konuğu Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli?

Selahattin Alpay kimdir? TV8 konuğu Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli?

Kendisine ait 150'ye yakın derlemenin yer aldığı, 8 adet 45'lik plak, 1 adet uzunçalar plak, 28 kaset/CD çalışması bulunan Selahattin Alpay'ın 9 adet de sinema filmi bulunmaktadır. Peki, TV8 konuğu olan Selahattin Alpay kimdir? Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selahattin Alpay hayatı ve biyografisi nedir?
Türk - 4 Saat Önce
Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.
Türk - 5 Saat Önce
SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

SEDEC 2022 etkinliği, güvenlik ve savunma harcamalarına yönelik olarak tüm dünyadan ihtiyaç makamlarını, son kullanıcıları ve satın alma heyetlerini, Ankara'da Türk sanayicileriyle buluşturacak.
Türk - 5 Saat Önce
YTÜ Yıldız Teknopark, 'Türkiye'nin 2025 Vizyonuna' ışık tuttu

YTÜ Yıldız Teknopark, "Türkiye'nin 2025 Vizyonuna" ışık tuttu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "YTÜ Yıldız Teknopark olarak, Türkiye'de önemli işler yapıyoruz.
Türk - 5 Saat Önce
Almanlardan cephede destan yazan Türk SİHA'larına övgü! Atılan başlık göğsümüzü kabarttı

Almanlardan cephede destan yazan Türk SİHA'larına övgü! Atılan başlık göğsümüzü kabarttı

Rusya'nın işgaline direnen Ukrayna'ya cephede büyük katkı sağlayan Türk SİHA'larına Almanlardan övgü dolu sözler geldi. Bayraktarların Rusya'yı üç kıtada vurduğuna dikkat çeken Alman Bild gazetesi, "Umudun Silahı Bayraktar" başlığını kullandı.
Türk - 5 Saat Önce
Uzmanlar uyardı: 'Korona virüs böbrekleri de etkiliyor'

Uzmanlar uyardı: "Korona virüs böbrekleri de etkiliyor"

Medicana Ankara Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, ağır geçirilen korona virüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğini söyledi.
Türk - 5 Saat Önce
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
Türk - 5 Saat Önce
Avrupa'ya Türk silahı

Avrupa'ya Türk silahı

Yerli ve milli ürünleriyle Avrupa'da gövde gösterisi yapan CANiK, Almanya'da katıldığı 'Enforce Tac 2022' ve 'IWA 2022' fuarlarında büyük başarılara imza attı.
Türk - 5 Saat Önce
Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye Türk balı ihracatı

Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye Türk balı ihracatı

Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye Türk balı ihracatı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi tarafından Almanya ve İngiltere'ye bal ihracatı gerçekleştirildi.
Türk - 5 Saat Önce
Müge Anlı CANLI izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022

Müge Anlı CANLI izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 10 Mart Perşembe 2022 son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022
Türk - 5 Saat Önce
Sabahın Sultanı Seda Sayan CANLI izle! 10 Mart Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izleme linki! Seda Sayan'da bugün neler oldu?

Sabahın Sultanı Seda Sayan CANLI izle! 10 Mart Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izleme linki! Seda Sayan'da bugün neler oldu?

Star TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün canlı yayında izlemek isteyenler Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Star TV Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı yayın izle! 10 Mart 2022 Perşembe Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan son bölümde neler oldu araştırması yapıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izleme linki! Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümde neler olacak?
Türk - 5 Saat Önce
Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ediyor

Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ediyor

Honaz Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında 1 haftaya yayılan etkinliklerine katılan kadınlar hem eğlendi hem de bilgilendirildi.
Türk - 5 Saat Önce
Wordle günün kelimesi nedir? 9 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?

Wordle günün kelimesi nedir? 9 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?

Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 10 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 10 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Türk - 6 Saat Önce
Sındırgılı Kadınlara Özel Konser

Sındırgılı Kadınlara Özel Konser

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Türk - 6 Saat Önce
Barça GS maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Barça GS hakemi kim?

Barça GS maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Barça GS hakemi kim?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir çizgide ilerleyen Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Barça GS maçı ne zaman sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Peki, BARCA GS ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, Türkiye'deki maç ne zaman?
Türk - 6 Saat Önce
AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi.
Türk - 6 Saat Önce
İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyor

İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyor

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla görüldü. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış İstanbul'u beyaza bürürken, AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurumdan art arda uyarılar geldi. Öte yandan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 418 sefer iptal edildi.
Türk - 6 Saat Önce
Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti 'topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız' diyor

Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti "topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız" diyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geliyor.
Türk - 8 Saat Önce
Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere Köln'deki Türkler sahip çıktı

Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere Köln'deki Türkler sahip çıktı

Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatar Türkleri, 6 günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Almanya'nın Köln kentinde Türkler tarafından karşılandı.
Türk - 11 Saat Önce
9 Mart 2022 Haberleri

9 Mart 2022 Haberleri

9 Mart 2022 Manşet Haberleri.
Türk - 13 Saat Önce
Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek

Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek

Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.
Türk - 13 Saat Önce
TVHB Başkanı Eroğlu: 'Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır'

TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Covid-19 salgını bir kez daha gösterdi ki hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır" dedi.
Türk - 13 Saat Önce
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede bu gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede bu gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?"

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor.
Türk - 13 Saat Önce
Son dakika haber... Özdemir Özdemir: 'Anadolu Alevisinden terörist olmaz'

Son dakika haber... Özdemir Özdemir: "Anadolu Alevisinden terörist olmaz"

Son dakika haberler... Bu yıl 8.'si düzenlenen uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlara Gönül Erenleri isimli proje kapsamında Türkiye'ye gelen Alevi Dedeli Hünkar, Hacı Bektaş-i velinin türbesini ziyaret etti.
Türk - 13 Saat Önce
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