Türk Haberleri - Türk Haber - Haberler

Türk Haberleri
Türk haber, Türk son dakika haberleri ve gelişmeleri.
ERCİYES'TE 113 PERSONELİN KATILIMIYLA ÇIĞ TATBİKATIKAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 113 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.
Kırgızistan'da 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldıKırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, giyim ürünlerin sergilendiği 5. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı.
"KLİMİK 2022" Kongresi Antalya'da başladıTürk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'den de korunmak için aşı ve salgın tedbirlerinin önemli olduğunu bildirdi.
'Kadınların Objektifinden Karabağlar' sergisi açıldıKarabağlar Belediyesi'nin, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) işbirliğiyle düzenlediği "Kadınların Objektifinden Karabağlar" konulu fotoğraf sergisi törenle açıldı.
Erbil'in Türkmen antikacısı, Osmanlıdan kalma kitaplar ve tarihi eşyalarıyla geçmişe tanıklık ediyorIrak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınındaki antika dükkanı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kuran-ı Kerimler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.
Aydemir 12 Mart destanını TBMM'ye taşıdıAK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 12 Mart 1918 Destanını paylaştı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) AçıklamasıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararında hiçbir dış faktörün belirleyici olmadığını söyledi.
Yahşihan Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 40 zam yaptıYahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası ile yapılan görüşme sonucunda kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldığını ve sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildiğini bildirdi.
CHP'Lİ ÖZTRAK ENFLASYONUN TEMEL NEDENİ, KÖTÜ YÖNETİMCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomimizin kötü yönetimiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık.
Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir?Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken vatandaşlar iki ülke hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli soruları araştırmaya başladı. Bu sorulardan biri de Ukrayna'nın dili hakkında. Peki, Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir? İşte yanıtı...
Putin ile Zelenski görüşecek mi? Tarihi zirve sonrası Lavrov'a soruldu, yanıtı net olduAntalya'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Lavrov, "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" dedi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (1) AçıklamasıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesinin bir operasyon veya temizlik olmadığını, yaklaşık 4 aylık çalışılan bir projenin uygulandığını söyledi.
Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri, katliamın 104'üncü yılında unutulmadıSon dakika haberler... Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.
Doğa Koleji'nde anaokulundan doktoraya yeni bir eğitim ekolü hazırlanıyorDoğa Koleji'nin gelecek dönem hedefleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Bilgi-Doğa toplantısında ele alındı.
"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un dün açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk" adlı resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı.
MİT personel alımı 2022: MİT personeli nasıl olunur? MİT başvuru şartları nelerdir?Milli İstihbarat Teşkilatı; tecrübeli, dinamik ve güçlü kadrosuyla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışmalara devam ediyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına bağlı resmî istihbarat teşkilatı olan MİT hakkında MİT personel alımı 2022: MİT personeli nasıl olunur? MİT başvuru şartları nelerdir? MİT ajanı nasıl olunur? MİT personeli maaşı ne kadar? gibi sorular merak ediliyor. İşte MİT'in yayınladığı başvuru şartları!
Türk dünyası büyüklerini içeren illüstrasyon sergisi sanatseverlerle buluştuOğuz Kağan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e 14 Türk dünyası büyüğünün anlatıldığı illüstrasyon sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.
Satışa izin çıkmadı! Chelsea, Türk kulübü olmayacakİngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Bu kararla beraber Chelsea'nin satış işlemleri de askıya alındı.
Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladıGelen son dakika haberlerine göre "Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum""Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar""Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık kötü hakemler değil""TFF veya kulüplerinden...
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi.
Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladıSon dakika haberine göre "Bu aldığımız karar bir operasyon değil, operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum""Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar""Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık kötü hakemler değil""TFF veya kulüplerinden...
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" paneli düzenlendiDokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insanlığın geçmişte yaptığı hataları bugüne taşımaktaki ısrarı nedeniyle halen kadın haklarının tartışıldığını belirterek, "Bir kadına toplumda hak vermiyorsanız, resmi günlerde hak veriyormuş gibi yapmanın da bir anlamı yoktur.
KAZI BAŞKANI ASLAN, 'HOMEROS'UN COĞRAFYASINA SEYAHAT: TROYA' KİTABINI TANITTIÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İngilizce yayımladığı 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı.
Çanakkale şehitleri için Balkanlar'dan gelecek bisikletçiler Üsküp'ten yola çıktıKuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 6 kişi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Üsküp'ten Çanakkale'ye pedal çevirmek üzere yola çıktı.
"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldıGaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları"nın açılış meşalesi yakıldı.
Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, partisine katılanlara rozet taktı AçıklamasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura, beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağım, birlikte yapacağız." dedi.
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLERRUSYA'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor.
104 yıldır dinmeyen acı... Alca Şehitleri mezarları başında anıldı104 yıldır dinmeyen acı... Alca Şehitleri mezarları başında anıldı 1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yılda anma töreni düzenlendi.
Yayıncılar pandemi sonrası sektörün geleceğini değerlendirdiDünyada olduğu gibi, Türkiye'de de Kovid-19 salgını, artan maliyet ve değişen kur farklılıklarından en çok etkilenen alanlardan biri yayıncılık sektörü oldu.
Türk karate hakemi Uğur Kobaş'a önemli görevTokyo 2020 Olimpiyatları'na tek Türk hakemi olarak katılan Uğur Kobaş, Amerika'nın Birmingham şehrinde yapılacak Dünya Oyunları'nda (World Games) görev yapacak 18 hakem arasına girdi.
Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını 9'uncu kez kapılarını açtıUn ve Yem Değirmenciliği Fuarı kapılarını 9'uncu kez kapılarını açtı Un ve Yem Değirmenciliği Fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı.
"Ceviz Ağacı" filminin galası yapıldıYönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın uzun metrajlı ikinci filmi "Ceviz Ağacı"nın galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.
Altay'ın hata lüksü yokSpor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibi karşısında puan kaybı yaşaması halinde kümede kalma umutlarını iyice azaltacak.
Ukraynalı kadınlar tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde barış için toplandıUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya destek vermek için tarihi zirvenin yapıldığı otel önünde toplanan Ukraynalı kadınlar, polis ekipleri tarafından bölgeye girmenin yasak olması nedeniyle alandan uzaklaştırıldı.
YTÜ Yıldız Teknoparktan 3 milyar dolarlık ihracat hedefiGirişimcileri ve yatırımcıları destekleyen altyapısı ile 1 milyar dolarlık Ar-Ge ihracat rakamına ulaşan YTÜ Yıldız Teknopark'ın 2025 yılı hedeflerini açıklayan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, "Hedefimiz en kısa sürede ihracat rakamını 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak" dedi.
Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükselttiSon dakika haberler: Ford Otosan, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli şanzıman ile elektrikli araç üretiminde hedef büyüttü.
Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyorErzincan'da doktor, hemşire, eczacı, diş hekimi ve hastane personelinden oluşan koro, ilk konserinde yöre halkıyla buluşacak.
13 hakemin ipini çeken MHK Başkanı ilk kez konuştu: Bu daha başlangıçMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu. Bu kararın bir proje olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Operasyon yapmadık, kesinlikle temizlik değil. Biz bir proje başlattık. Bu projenin ilk adımı. Son 48 saatte yaşananları görünce ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum" dedi.
Pek Yakında filmi nerede çekildi? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Pek Yakında hangi şehirde çekildi?Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı komedi türündeki Türk filmi Pek Yakında nerede çekildi? Pek Yakında hangi şehirde çekildi? Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi ne zamandı? Pek Yakında ne zaman çekilmiştir, hangi yılda? Film, Türkiye genelinde 2 milyon 187 bin 278 kişi tarafından izlenmiştir.
Son dakika haber! AK Parti'li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik geziSon dakika haberler: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler, ulaşımı 35'ten 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünellerini inceledi.
Prof. Dr. Çetin: "İstiklal Marşı'mızı anlamaya dönük çalışmalar yapılmalı"Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'in konuşmacı olarak katıldığı İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Çağrı Erhan: Türkiye'nin ilk hedefi koşulsuz ateşkesin sağlanmasıAntalya Diplomasi Formu bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTUULUDAĞ'da snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown (38), Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.
Serdar Tuncer sevenleriyle buluştuDenizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu şair-yazar ve programcı Serdar Tuncer oldu.
ROTTERDAM - Hollanda'da Türk imam 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile olduHollanda'da 9 yıldır imamlık yapan Bünyamin Yıldız, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika'dan 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.
Bu hafta 5 film vizyona girecekBu hafta sinema salonlarında üçü yerli, beş film vizyona girecek.
'Buzağı Kalkanı' projesinin tanıtımı yapıldıMuğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon 350 bin TL destek sağlanan ve Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında Buzağı Kalkanı projesinin tanıtımı yapıldı.
Cevad Prekazi: Galatasaray'ı rezil eden herkes hesap vermeli"Fatih Terim görevi daha erken bırakmalıydı, bu takımı Bülent Korkmaz ya da Okan Buruk çalıştırmalı""Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor""Trabzonspor kolaylıkla şampiyon olacak""Ali sami yen stadı yıkıldığında kalbim kırıldı""Galatasaray beni göreve çağırdı, bir daha asla aramadılar"İSTANBUL,...
Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınasıBelçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.
Seren Serengil ve Arto'dan Gülşen'e Şok Sözler!Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, son olarak 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yaratmıştı. Seren Serengil ve Arto, canlı yayında Gülşen hakkında şok ifadeler kullandılar. Serengil'in iması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımlar arasında yer alan Mahkum 13. yeni bölüm ne zaman? Dizinin yeni bölüm tarihini merak edenler Mahkum ne zaman oynuyor? FOX Mahkum dizisi hangi gün, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. İlk bölümü salı günü yayınlanan dizinini 2'nci bölümü ise Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor?
TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacakToplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe'de yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart'ta başlayacağını bildirdi.
Mevlüt Erdinç: "Recep Uçar'ı, Abdullah Avcı'ya benzetiyorum"- Mevlüt Erdinç: "Recep Uçar'ı, Abdullah Avcı'ya benzetiyorum" Ümraniyesporlu futbolcu Mevlüt Erdinç: "Hedefimiz belli;
"Adanış Kutsal Kavga" filminin galası yapıldıİsmail Filiz, Baki İlhan ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" filmi, gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.
Aksaray'da 22 bin öğrenci yetenek taramasında geçecekGençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.
İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyorİstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 23. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Barbaroslar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?TRT 1'in sevilen tarih dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında var mı merak ediliyor. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gün mü değiştirdi, hangi gün yayınlanıyor? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu hafta var mı? İşte bilgiler...
Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın azmini manevi kızı Prof. Dr. Serakıncı anlattı AçıklamasıNobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "manevi kızı" KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, "Aziz hocamızı bir tek kelime ile tanımla derlerse 'azim' derim. 'Gençken 18 saat çalışırdım, şimdi artık yaşlandım, 12 saat çalışıyorum.
Ukrayna'da savaştan kaçan aile bombardıman altındaki yolculuklarını anlattıRusya'nın saldırısı nedeniyle Harkiv şehrinden Ukraynalı eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğuyla yola çıkarak Türkiye'ye gelen Barbaros Hayrettin Büyükakkan, bombardıman altındaki kentten zorlu kaçışlarını anlattı.
SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladıkMuhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladıkFırat AKAY / BODRUM(Muğla), (DHA) - Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı.
Son dakika haberi... Gönüllüler, çocuklara savaşı oyun ve sporla unutturmaya çalışıyorSon dakika haberi... Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.
Sanatçı Alişan Rize'de tahta araba yarışına katıldıGeçtiğimiz günlerde Rize'ye giden ünlü şarkıcı Alişan, önce tulum eşliğinde horon oynadı sonra da Formuzlaz pistinde yarıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan Alişan, yarışı da birincilikle tamamladı.
TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ev sahibi yapacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart'ta başvuruların başlayacağını açıkladı.
"Montrö Karadeniz'in bir savaş alanı olmasını engelliyor"Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği "Rusya-Ukrayna Çatışması ve Karadeniz'in Güvenliği" panelinde akademisyenler, Montrö Boğazlar Sözleşmesini, çatışmanın gidişatını ve diğer ülkelere etkilerini konuştu.
Başkan Demirtaş: "Bizler her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız"İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her zaman emek ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi! Görüşme 1,5 saat sürdüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki tarihi zirve sona erdi. Zirvenin ardından ilk açıklamayı yapan Kuleba, "Ateşkes istedik ama ilerleme kaydedemedik" ifadelerini kullandı. Lavros ise, "Siviller kalkan olarak kullanılıyor. Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık" dedi.
Meslek liselilerin elinde hayat bulan "şal şepik" kumaşı dünyaya açıldıŞırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında üretilmeye başlanan yöresel şal şepik kumaşı, yurt dışına açıldı.
Cengiz İmren kimdir? Seren Serengil'in eski eşi Cengiz İmren kaç yaşında, nereli?Sanat hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Cengiz İmren kimdir? İbo Show'a da konuk olan Cengiz İmren nereli, kaç yaşında? Cengiz İmren şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....
Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı unutulduDenizli'nin Çivril ilçesinde bulunan göçmen mahallesinde, 3 nesildir geçim kaynağı olarak yapılan bakır, gümüş bilezik ve takı işlemeciliği unutuldu.
Son dakika haber... Küresel gelişmeler savunma sanayisi ihracatının önünü açıyorEdinilen son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomatik çözüm bulma girişimleri sürerken, izlenen Türk dış politikasının yaratacağı sinerjinin, savunma sanayisi ihracatına da yansıyacağı belirtildi.
8 ülkenin göçmen çocukları, aynı okulda eğitim görüyor (2)- YenidenAKSARAY'da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallede bulunan Zafer İlkokulu'nda 8 ülkeden çocuklar eğitim görüyor.
İsrail pazarına özel otobüsler Türkiye'de üretildiMercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, İsrail pazarının ihtiyaçları doğrultusunda Mercedes-Benz Tourismo'yu yeniden tasarladı.
SPOR Domenec Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyorDomenec Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor (1)"Barcelona, yılın en iyi döneminde olabilir""Rotasyon, Barcelona'nın kalitesini değiştirmeyecek""Bazı değişiklikler yapacağız""Barcelona devamlı saldıracak ama tedbirini alacağız""Daha fazla eziyet çekmememiz lazım"Serhan TÜRK / BARCELONA...
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City turladıŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Manchester City, 5-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Sporting CP ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
İş telaşına 'dur' diyebilecek oyun gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcakTek bir elektrik prizi olan her yeri tiyatro sahnesine çevrilmesine imkan veren formatı ile şirketler, çalışanları ile bu oyunu kendi binalarında izleyerek günlük iş telaşına 'dur' diyebilecek ve gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcak.
Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyorTürkiye'de evlerde sıklıkla uygulanan çay demleme yöntemi, çeşitli ülkelerde merak edilmeye başlandı. Türk çaydanlıklarıyla ilgili yazı hazırlayan bir sitede "İki çaydanlıkla demlemek, tek çaydanlıkla demlemekten kat kat daha iyi. Türkler bu yöntemle çayı çok iyi dinliyor" ifadeleri kullanıldı.
Selahattin Alpay kimdir? TV8 konuğu Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli?Kendisine ait 150'ye yakın derlemenin yer aldığı, 8 adet 45'lik plak, 1 adet uzunçalar plak, 28 kaset/CD çalışması bulunan Selahattin Alpay'ın 9 adet de sinema filmi bulunmaktadır. Peki, TV8 konuğu olan Selahattin Alpay kimdir? Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selahattin Alpay hayatı ve biyografisi nedir?
Gülle atmada Türkiye rekoru geldiEskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.
SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyorSEDEC 2022 etkinliği, güvenlik ve savunma harcamalarına yönelik olarak tüm dünyadan ihtiyaç makamlarını, son kullanıcıları ve satın alma heyetlerini, Ankara'da Türk sanayicileriyle buluşturacak.
YTÜ Yıldız Teknopark, "Türkiye'nin 2025 Vizyonuna" ışık tuttuYıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "YTÜ Yıldız Teknopark olarak, Türkiye'de önemli işler yapıyoruz.
Almanlardan cephede destan yazan Türk SİHA'larına övgü! Atılan başlık göğsümüzü kabarttıRusya'nın işgaline direnen Ukrayna'ya cephede büyük katkı sağlayan Türk SİHA'larına Almanlardan övgü dolu sözler geldi. Bayraktarların Rusya'yı üç kıtada vurduğuna dikkat çeken Alman Bild gazetesi, "Umudun Silahı Bayraktar" başlığını kullandı.
Uzmanlar uyardı: "Korona virüs böbrekleri de etkiliyor"Medicana Ankara Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, ağır geçirilen korona virüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğini söyledi.
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
Avrupa'ya Türk silahıYerli ve milli ürünleriyle Avrupa'da gövde gösterisi yapan CANiK, Almanya'da katıldığı 'Enforce Tac 2022' ve 'IWA 2022' fuarlarında büyük başarılara imza attı.
Ordu'dan Almanya ve İngiltere'ye Türk balı ihracatıOrdu'dan Almanya ve İngiltere'ye Türk balı ihracatı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi tarafından Almanya ve İngiltere'ye bal ihracatı gerçekleştirildi.
Müge Anlı CANLI izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 10 Mart Perşembe 2022 son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle | 10 Mart Perşembe 2022
Sabahın Sultanı Seda Sayan CANLI izle! 10 Mart Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izleme linki! Seda Sayan'da bugün neler oldu?Star TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün canlı yayında izlemek isteyenler Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Star TV Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı yayın izle! 10 Mart 2022 Perşembe Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan son bölümde neler oldu araştırması yapıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izle! Sabahın Sultanı Seda Sayan canlı izleme linki! Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümde neler olacak?
Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ediyorHonaz Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında 1 haftaya yayılan etkinliklerine katılan kadınlar hem eğlendi hem de bilgilendirildi.
Wordle günün kelimesi nedir? 9 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?Wordle günün kelimesi nedir sorusu merak ediliyor. 2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da Wordle Bundle ile çıktı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 10 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle Türkçe 10 Mart cevap ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...
Sındırgılı Kadınlara Özel KonserSındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Barça GS maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Barça GS hakemi kim?Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir çizgide ilerleyen Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Barça GS maçı ne zaman sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Peki, BARCA GS ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Barcelona Galatasaray maçı hangi gün, Türkiye'deki maç ne zaman?
AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi.
İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyorMeteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla görüldü. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış İstanbul'u beyaza bürürken, AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurumdan art arda uyarılar geldi. Öte yandan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 418 sefer iptal edildi.
Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti "topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız" diyorRusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geliyor.
Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere Köln'deki Türkler sahip çıktıUkrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatar Türkleri, 6 günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Almanya'nın Köln kentinde Türkler tarafından karşılandı.
Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecekTürkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.
TVHB Başkanı Eroğlu: "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır"Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Covid-19 salgını bir kez daha gösterdi ki hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadelede en etkili yol tek sağlık yaklaşımıdır" dedi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede bu gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?"Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor.
Son dakika haber... Özdemir Özdemir: "Anadolu Alevisinden terörist olmaz"Son dakika haberler... Bu yıl 8.'si düzenlenen uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Balkanlara Gönül Erenleri isimli proje kapsamında Türkiye'ye gelen Alevi Dedeli Hünkar, Hacı Bektaş-i velinin türbesini ziyaret etti.