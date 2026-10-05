Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 29 Eylül'de başlatılan hakem soruşturmasının ardından Hürriyet'te İsmail Er'e konuştu. Hakemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

"BÜTÜN SORUMLULUĞUMUZU TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

"SOSYAL MEDYADA AHKAM KESENLERE VAKİT AYIRMAYACAĞIZ"

TFF'nin büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, kendilerine yönelik eleştirilere de sert çıktı. Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce insanımız bulunmaktadır." dedi.

TFF Başkanı sözlerinin devamında, "Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak, birileri gibi televizyon televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkâm keserek 'şöyle yapın, böyle yapın' diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜM PLANLARI MASAYA YATIRDIK"

Yaşanan sürecin TFF'nin tüm organları tarafından incelendiğini belirten Hacıosmanoğlu, liglerin yeniden başlaması öncesinde planların masaya yatırıldığını söyledi. Hacıosmanoğlu, "Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek; ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

"KOKUŞMUŞLUĞU VE AHLAKSIZLIĞI BANA MAL ETMEYİN"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarındaki en sert bölüm ise Türk futbolunda yaşanan sorunlara ilişkin sözleri oldu.

TFF Başkanı, şunları söyledi:

"Buradan açıkça sesleniyorum: Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın!"

Hacıosmanoğlu, futbol camiasına yeni girmediğini belirterek, "İbrahim Hacıosmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri, tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"YAN YANA GELDİĞİMİZDE BANA TEK KELİME EDEMEYENLER..."

Soruşturma nedeniyle sessiz kaldıklarını belirten Hacıosmanoğlu, bu tutumun yanlış yorumlandığını savundu. TFF Başkanı, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

"Tüm bunların ışığında, yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum."

"HER TÜRLÜ KAVGAYI GÖZE ALDIM"

Hacıosmanoğlu açıklamasının devamında ise "Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim." dedi. Devlete güvendiklerini belirten TFF Başkanı, halkı sükunete davet ederek süreç kapsamında gerekli önlemlerin alınacağını ve gereken adımların atılacağını ifade etti.