Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun sorunlarını aşma konusundaki samimiyetine, iradesine ve kararlılığına güvendiklerini bildirdi.

''LİNÇ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜLMEKTEDİR''

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un başkanı Çamlı, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türk futbol ailesinin içinden geçtiği zorlu süreçlerin ve yıllar içinde birikmiş sorunların bir kişiye ya da belirli bir döneme fatura edilmeye çalışıldığını üzülerek gözlemlediğini belirtti.

Tartışılan meselelerin çok uzun yıllara dayandığını savunan Çamlı, "Bunlar ne yalnızca dünün ne de bugünün sorunlarıdır. Türk futbolunun yıllar içerisinde biriken, zaman zaman ötelenen ve çözümü geciken yapısal meselelerinin kısa bir dönemde bütünüyle ortadan kaldırılmasını beklemenin hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz. Bu gerçeklikler göz önüne alındığında yapılan bazı değerlendirmelerin artık eleştiri sınırlarını aştığı, özellikle belirli bir kesim tarafından adeta linç kampanyasına dönüştürüldüğü görülmektedir." ifadelerini kullandı.

''SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUZ''

Çamlı, Türk futbolunun yalnızca Süper Lig'den ibaret olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"En alt liglerden en üst lige kadar, profesyonel ve amatör kulüpleri, futbolcuları, teknik adamları, hakemleri, yöneticileri, çalışanları ve milyonlarca taraftarıyla çok büyük bir futbol ailesinden söz ediyoruz. Türk futboluna ilişkin her meseleye de bu büyük ailenin tamamının menfaatleri gözetilerek yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Türk futbolunda uzun yıllardır tartışılan meselelerin üzerinin örtülmesi yerine üzerine gidilmesi yönünde ortaya koyduğu irade, cesaret ve kararlılığı son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle futbol kamuoyunda tartışılan bazı konuların gerektiğinde adli mercilere taşınması konusunda sorumluluk almaktan kaçınmaması ve bu süreci bizzat sahiplenmesi, Türk futbolunda güven ortamının yeniden tesis edilmesi adına önemli bir iradenin göstergesidir."

''GÜVENİMİZİN VE DESTEĞİMİZİN TAM OLDUĞUNU İFADE EDİYORUZ''

TFF'nin bundan sonraki süreçte de futbol kamuoyunun zihnini meşgul eden her türlü şaibeyi, tereddüdü ve bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak çalışmalara imza atacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Çamlı, "Kayserispor Kulübü olarak, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun sorunlarını aşma konusundaki samimiyetine, iradesine ve kararlılığına güveniyoruz. Türk futbolunun yalnızca bugününü değil yarınını da düşünerek, en alt liginden en üst ligine kadar bütün futbol ailesinin ortak menfaatleri doğrultusunda yürütülecek bu mücadelede, görevine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devam eden Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvenimizin ve desteğimizin tam olduğunu kamuoyuna saygıyla ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.