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Efkan Ala ve Zafer Sırakaya, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'ı ağırladı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'ı genel merkezde ağırladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri, yerel yönetim işbirliği ve Birleşik Krallık'taki Türk toplumunun gönül köprüleri ele alındı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'ı parti genel merkezinde ağırladı.

Zafer Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Ala ile birlikte Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'ı Genel Merkezimizde ağırlayarak, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri, yerel yönetimler düzeyindeki işbirliği imkanlarını ve Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında kurduğu güçlü gönül köprülerini ele aldık."

Kaynak: AA
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