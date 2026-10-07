Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun, sağlık durumuyla gündeme geldi. Pankreas kanseri tedavisi gören sanatçının sağlık süreci merak konusu olurken, müzik kariyeri ve yaşamı da araştırılmaya başlandı. Peki, Soner Olgun kimdir, kaç yaşında? Soner Olgun'un hastalığı nedir? Detaylar...

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye’de tamamlayan Olgun, ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği’nin modern yorumlarıyla tanındı. Sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, uzun yıllar boyunca müzik çalışmalarını sürdürdü ve birçok albüme imza attı.

Olgun’un müzik kariyerinde taverna müziği ile Türk Halk Müziği’nin modern yorumları önemli bir yer tuttu. Sanatçı, sahne çalışmalarının yanı sıra müzik üretimleriyle de Türk müziğinde tanınan isimlerden biri oldu.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Sanatçının doğum yeri Muğla’nın Fethiye ilçesidir.

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun’a yaklaşık 2025 yılının ilkbaharında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı, teşhisin ardından tedavi sürecine başladı. Bu süreçte ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü.

Olgun, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada doktorların önerdiği bütün tedavileri aldığını ve ameliyatının gerçekleştirildiğini belirtti. Tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden sanatçı, doktor takibinde olduğunu ve müzik çalışmalarına ve sahne programlarına devam ettiğini açıkladı.

Daha sonraki süreçte ise sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Soner Olgun, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Ardından ailesinin ve doktorların kararıyla, kendi isteği üzerine evine götürüldü.

Soner Olgun’un sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, pankreas kanseri tedavisi nedeniyle yakından takip edilirken sanatçının yaşamı ve müzik kariyeri de yeniden araştırılmaya başlandı.