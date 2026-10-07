Bitlis Hizan'da Türk Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor

Bitlis Hizan'da Türk Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Kızılay'ın sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor. İlçeye gelen kan bağışı tırında sağlık ekiplerinin gözetiminde kan veren vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan stoklarının artırılmasına katkı sağlıyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor.
İlçeye gelen kan bağışı tırında bir araya gelen vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulunuyor.
Kampanya kapsamında sağlık ekiplerinin gözetiminde kan veren vatandaşlar, kan stoklarının artırılmasına katkı sağlıyor.
Gün boyunca devam eden bağışlara farklı yaş gruplarından vatandaşlar ilgi gösterirken, bağışçılar kan vermenin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkati çekiyor.
Kaynak: AA