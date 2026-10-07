Haberler

Bitlis Hizan'da Türk Kızılay kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Kızılay'ın sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor. İlçeye gelen kan bağışı tırında sağlık ekiplerinin gözetiminde kan veren vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan stoklarının artırılmasına katkı sağlıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor.

İlçeye gelen kan bağışı tırında bir araya gelen vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulunuyor.

Kampanya kapsamında sağlık ekiplerinin gözetiminde kan veren vatandaşlar, kan stoklarının artırılmasına katkı sağlıyor.

Gün boyunca devam eden bağışlara farklı yaş gruplarından vatandaşlar ilgi gösterirken, bağışçılar kan vermenin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı