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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Filistin için kermes düzenledi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Filistin için kermes düzenledi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, AYSİDAP öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi. Kermeste el emeği ürünler satışa sunuldu, “Gazze için ne yapılmalı?” etkinliğinde katılımcılar düşüncelerini yazdı; gelirin Türk Kızılay’a teslim edileceği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Filistin yararına kermes düzenledi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu (AYSİDAP) öncülüğündeki kermeste stantlara Filistin bayrakları asıldı, el emeği ürünler, hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Öğrenci ve vatandaşlar Filistinlilere destek olmak için alışveriş yaptı. Kermeste ayrıca "Gazze için ne yapılmalı?" konulu etkinlikte, katılımcılar, Filistin için düşüncelerini yazdı.

Üniversitenin radyo, televizyon ve sinema bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Hüseyin Demir (21), kermesi Filistin'de yaşayanlara maddi, manevi destek olması amacıyla yaptıklarını söyledi.

Filistinli öğrencilerin de kermesi ziyaret ettiğini, organizasyondan mutluluk duyduğunu ifade eden Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Satışlardan elde edilecek gelirin, Filistinlilere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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