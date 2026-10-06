Haberler

Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olmayacağını belirtti. Ancak Çebi, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam'' diyerek yeşil ışık yaktı.

  • Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.
  • Çebi, Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadığını ve Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı için bir söylemi, tavsiyesi ya da rızası olmadığını belirtti.
  • Çebi, TFF Başkanı olmayı düşünmediğini, ancak kulüplerin konsensüs oluşturup teklif getirmesi halinde duyarsız kalmayacağını söyledi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"FERHAT GÜNDOĞDU'YU BEN ÖNERMEDİM"

Ersin Düzen'e açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna yanıt vererek, "Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, "Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun." dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı." dedi. 

"TFF BAŞKANI OLMA DÜŞÜNCEM YOK AMA..."

TFF Başkanlığı'na aday olacağı şeklindeki iddialara yanıt veren Çebi, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 104 sitede yayınlandı.
Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor

Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Eskişehir'de 'Pardon' filmi gibi olay! İşlemediği damacana hırsızlığından 4 ay yattı, gerçek hırsız itiraf edince tahliye edildi

Suçsuz yere 4 ay yattı! Gerçek hırsız bakın nasıl ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Aman diyeyim, çok çekti futbol dünyası Mehmet Büyükekşi'den, dediler Hacıosmanoğlu gelsin, geldi ve 1922 de kurulan federasyon asrın skandalını yaşadı MHK, bahis, Futbol federasyonu. Ahmet Nur Çebi'de olmaz, en iyisi Futbol'un mutfağından gelecek biri olmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün günü 'Evlilikten korkuyorum' deyip gelmedi! Yargıtay emsal bir karara imza attı

Düğün günü bunu söyleyip gelmeyen damada tazminat şoku
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Çeçen lider Kadirov'a bir sürpriz daha
İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor

İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç