Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan bakanlarıyla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan bakanlarıyla görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan adalet bakanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmelerde adli işbirliği ve bilgi-tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi ele alındı.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan adalet bakanlarıyla bir araya geldi. Gürlek, görüşmelerde ülkeler arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile İstanbul'da bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, görüşmelerde ülkeler arasındaki adli işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımlar ile kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek müşterek çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

"ORTAK İRADEMİZİ SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Gürlek, ortak tarih, köklü kültür ve kardeşlik bağlarından alınan güçle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Gürlek, "Ortak tarihimiz, köklü kültürümüz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirmeye, ortak irademizi somut adımlara ve kalıcı kazanımlara dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek paylaşımında, "Türk dünyasında adalet alanındaki ortak vizyonumuzu güçlendiren bu önemli toplantıya katılımları ve müşterek çalışmalarımıza sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla değerli mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım

Siyasete girdi! Milli voleybolcudan manidar Cemil Tugay paylaşımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Rusya-Ukrayna arasında savaş alevleniyor: Bir gecede 20 kişi öldü

Savaş gittikçe alevleniyor! Bir gecede 20 kişi öldü