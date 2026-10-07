Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan bakanlarıyla görüştü

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(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan adalet bakanlarıyla bir araya geldi. Gürlek, görüşmelerde ülkeler arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3'üncü Toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile İstanbul'da bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, görüşmelerde ülkeler arasındaki adli işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımlar ile kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek müşterek çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

"ORTAK İRADEMİZİ SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Gürlek, ortak tarih, köklü kültür ve kardeşlik bağlarından alınan güçle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Gürlek, "Ortak tarihimiz, köklü kültürümüz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirmeye, ortak irademizi somut adımlara ve kalıcı kazanımlara dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek paylaşımında, "Türk dünyasında adalet alanındaki ortak vizyonumuzu güçlendiren bu önemli toplantıya katılımları ve müşterek çalışmalarımıza sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla değerli mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA