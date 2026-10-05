Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği başarılı performansın ardından piyasa değerini yükselterek yeni bir rekora imza attı.

YENİ PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemeye göre piyasa değerini 10 milyon Euro artıran genç yıldız, 100 milyon Euro barajına ulaştı. Bu rakamla birlikte 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde ederek Türk futbol tarihine geçti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCUSU

Kariyerinde yükselişini sürdüren milli oyuncu, 100 milyon Euro'luk güncel değeriyle dünyanın en değerli 19. futbolcusu konumuna yükseldi. Arda Güler, aynı zamanda İspanya La Liga'nın en değerli 9. futbolcusu olarak listelendi.

İşte dünyanın en değerli 25 futbolcusu: