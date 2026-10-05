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Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor

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Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen genç voleybolcu Meryem Cabbaroğlu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2006 doğumlu libero, özellikle yurt dışındaki kullanıcıların ilgisini çekerken fotoğrafları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

  • 2006 doğumlu voleybolcu Meryem Cabbaroğlu, TVF Kadınlar 1. Ligi ekibi Bodrumspor'da libero pozisyonunda oynuyor.
  • Cabbaroğlu, fotoğraflarının yabancı kullanıcıların ilgisini çekmesiyle Türkiye dışında da geniş bir kitle tarafından tanındı.
  • Cabbaroğlu kariyerinde TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü ve Zeren Spor formalarını giydi; U16 milli takımında yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Meryem Cabbaroğlu, son günlerin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Genç voleybolcu, güzelliğiyle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Cabbaroğlu'nun fotoğraflarının geniş kitlelere ulaşmasının ardından genç sporcunun kim olduğu da merak konusu oldu.

YABANCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Meryem Cabbaroğlu'nun fotoğrafları özellikle yabancı kullanıcıların ilgisini çekti. Genç voleybolcunun güzelliğine yönelik çok sayıda yorum yapılırken, Cabbaroğlu kısa sürede geniş bir kitlenin dikkatini üzerine çekti.

2006 DOĞUMLU

2006 doğumlu Meryem Cabbaroğlu, Bodrumspor'un " Bodrum'un İncileri" olarak adlandırılan kadrosunda libero pozisyonunda görev yapıyor. Yaklaşık 1,63 metre boyundaki genç oyuncu, voleybol kariyerinde daha önce TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü ve Zeren Spor formalarını da giydi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Kariyerini Bodrumspor'da sürdüren Cabbaroğlu, geçmişte milli takımın U16 kategorisinde de görev aldı. Genç voleybolcu, son dönemde gördüğü yoğun ilgiyle adını Türkiye sınırlarının dışına da taşıdı.

MERYEM CABBAROĞLU KİMDİR?

Meryem Cabbaroğlu, Türk kadın voleybol oyuncusudur. 14 Şubat 2006 doğumlu olan oyuncu, libero olarak görev yapıyor ve 163 santimetre boyunda. CEV kayıtlarında Cabbaroğlu'nun Türkiye'nin genç milli takım organizasyonlarında yer aldığı görülüyor.

Cabbaroğlu'nun kariyerinde TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü, Alpet Zeren Spor ve Zeren Spor Kulübü U18 gibi takımlar bulunuyor. 2026-2027 sezonunda ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor formasını giyiyor. Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu. Ekim 2026 itibarıyla 20 yaşında. Meryem Cabbaroğlu'nun nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler içerisinde doğrulanmış bir doğum yeri veya memleket bilgisi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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