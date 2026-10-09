Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

VALİ AKTAŞ: ŞOK İÇERİSİNDEYİM

Beylik tabancasıyla intihar eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde resmi cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri ve kurum müdürleri başta olmak üzere kamu kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde konuşan ve hayli üzgün olduğu gözlenen Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce rabbiminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" dedi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Konuşmaların ardından Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere polislerin omuzlarında memleketi olan Amasya'ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

tesiste silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı