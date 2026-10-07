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Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun tarihi zirveye ulaştığını açıkladı

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Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun tarihi zirveye ulaştığını açıkladı
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Uraloğlu, Bölge Liman Başkanlarıyla toplantıda denizcilik faaliyetlerini, liman kapasitesini ve deniz taşımacılığının geleceğini değerlendirdiklerini söyledi. Türk sahipli deniz ticaret filosunun gemi sayısı ve taşıma kapasitesinde tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölge Liman Başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda denizlerimizdeki faaliyetlerimizi, limanlarımızın kapasitesini ve deniz taşımacılığımızın geleceğini değerlendirdik. Mavi Vatan'daki varlığımızı güçlü liman altyapımız, etkin denetim mekanizmalarımız ve gelişen denizcilik gücümüzle daha ileri taşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bölge Liman Başkanlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin sosyal medyadan şu açıklamada bulundu:

"Bölge Liman Başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda denizlerimizdeki faaliyetlerimizi, limanlarımızın kapasitesini ve deniz taşımacılığımızın geleceğini değerlendirdik. Mavi Vatan'daki varlığımızı güçlü liman altyapımız, etkin denetim mekanizmalarımız ve gelişen denizcilik gücümüzle daha ileri taşıyoruz. Türk sahipli deniz ticaret filomuzun hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması, denizcilik gücümüzün ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Denizlerimizdeki hakimiyetimizi, ticaretimizi ve güvenliğimizi güçlendirecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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