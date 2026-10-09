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Mersin Erdemli'de 4-6 yaş Kur'an kursunda Bedi Besmele ve Amin Alayı düzenlendi

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Mersin Erdemli'de 4-6 yaş Kur'an kursunda Bedi Besmele ve Amin Alayı düzenlendi
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Mersin Erdemli'de 4-6 yaş çocukların eğitim gördüğü Kur'an kursunda 'Bedi Besmele ve Amin Alayı' merasimi düzenlendi. Çocuklar Türk bayrağı altında yürüdü, dua edilip üzerlerine güller serpildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4-6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü Kur'an kursunda Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Bedi Besmele ve Amin Alayı' merasimi düzenlendi.

Erdemli ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan geçen yıl hizmete giren 4-6 yaş grubuna eğitim verilen Muhammed Mustafa Üzer Kur'an Kursu'nda 'Bedi Besmele ve Amin Alayı' gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit ile hayırseverlerinde yer aldığı programda çocuklar Türk bayrağı altında geçerek yürüyüş yaptı. Daha sonra Müftü Yiğit çocuklarla dua etti. Harflerin tanımı ve şiir okunan Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Bedi Besmele ve Amin Alayı' merasiminde çocukların üzerine güller serpildi. 'Bismillah ve Amin' diyerek ilim yolculuğuna adım atan çocuklar mutluluklarını ifade etti.

Güzel bir etkinliğe şahit olduklarını belirten Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit," Çocukların bu sevinçli gününde yanlarında olmaktan da mutluluk duyduk. Bedi Besmele Osmanlı döneminden beri ilk okula giden çocukların besmeleyle başlama programı olarak anılır. Çocukların bugün bu güzel neşesine şahit olmuş olduk. İkinci olarak da bu güzel mekanları bizlere kavuşturan hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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