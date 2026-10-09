TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. TFF Yönetim Kurulu, federasyonun geleceğini yakından ilgilendiren üç önemli konuyu değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek.

Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İstanbul'a dönmesi beklenirken yönetim kurulu toplantısının saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

MASADA ÜÇ KRİTİK KONU VAR

Toplantının gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki belirsizlik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ve TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği yer alıyor.

Yönetim kurulunun bu üç başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunması ve federasyonun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasını ele alması bekleniyor.

HAKEMLER SORUŞTURMASI SONRASI MHK'DA BELİRSİZLİK

Türk futbolunda tartışmalara neden olan "hakemler dosyası" soruşturması da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de soruşturma kapsamında cezaevine gönderilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK başkanlığına ilişkin atılacak adımların toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de değerlendirilecek. İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği konusunda yönetim kurulunda görüş alışverişinde bulunulması beklenirken alınabilecek olası kararlar merak konusu oldu.

YÖNETİMDE SEÇİM GÖRÜŞ AYRILIĞI

TFF'de seçimli olağanüstü genel kurul ihtimali de toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kurula gidilmesinden yana olduğu öne sürülürken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etmek istediği belirtiliyor. Federasyonun geleceğine ilişkin kararların bugün yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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