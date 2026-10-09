TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği kritik toplantıya çevrildi. TFF Yönetim Kurulu'nun gündeminde seçimli olağanüstü genel kurul ihtimali, MHK başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği bulunuyor. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.
- TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki belirsizlik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ve TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği konularını görüşmek üzere toplanıyor.
- Hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi ile hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanmıştı.
- Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kurula gidilmesinden yana olduğu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etmek istediği öne sürülüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. TFF Yönetim Kurulu, federasyonun geleceğini yakından ilgilendiren üç önemli konuyu değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek.
Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İstanbul'a dönmesi beklenirken yönetim kurulu toplantısının saat 14.00'te başlaması planlanıyor.
MASADA ÜÇ KRİTİK KONU VAR
Toplantının gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki belirsizlik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ve TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği yer alıyor.
Yönetim kurulunun bu üç başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunması ve federasyonun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasını ele alması bekleniyor.
HAKEMLER SORUŞTURMASI SONRASI MHK'DA BELİRSİZLİK
Türk futbolunda tartışmalara neden olan "hakemler dosyası" soruşturması da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de soruşturma kapsamında cezaevine gönderilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK başkanlığına ilişkin atılacak adımların toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
MONTELLA'NIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK
Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de değerlendirilecek. İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği konusunda yönetim kurulunda görüş alışverişinde bulunulması beklenirken alınabilecek olası kararlar merak konusu oldu.
YÖNETİMDE SEÇİM GÖRÜŞ AYRILIĞI
TFF'de seçimli olağanüstü genel kurul ihtimali de toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün seçimli genel kurula gidilmesinden yana olduğu öne sürülürken Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etmek istediği belirtiliyor. Federasyonun geleceğine ilişkin kararların bugün yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.