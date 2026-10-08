Türkiye, Polonyalıların organize yurt dışı tatilinde yüzde 28,3 payla ilk sırada oldu

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin yüzde 28,3 payla Polonyalıların organize yurt dışı tatil tercihlerinde ilk sırada yer aldığını açıkladı. Kavaloğlu, araştırmada 'Türk Rivierası' olarak tanımlanan bölgenin yüzde 21,6 payla en büyük bölgesel destinasyon olduğunu, Antalya'ya gelen Polonyalı ziyaretçi sayısının 15 yılda yaklaşık yüzde 462 arttığını belirtti.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Polonya'nın yurt dışı seyahat pazarı ve Türkiye'nin bu pazardaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polonya Turizm Odası'nın 1 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı araştırmanın, organize yurt dışı tatil pazarındaki tercihleri ortaya koyduğunu belirten Kavaloğlu, Türkiye'nin ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydetti. Ülkenin artan uluslararası seyahat hareketliliği ve gelişen hava yolu bağlantılarıyla Antalya açısından önemli kaynak pazarlardan biri olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 28,3

Araştırmada Türkiye'nin yüzde 28,3 pazar payıyla ilk sırada bulunduğunu belirten Kavaloğlu, Yunanistan'ın yüzde 18, Mısır'ın yüzde 13,6, İspanya'nın yüzde 9,6 ve Bulgaristan'ın yüzde 7,5 pay aldığını aktardı. Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ın birlikte pazarın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu kaydeden Kavaloğlu, bu oranların Polonyalıların toplam yurt dışı seyahatlerini değil, araştırma kapsamındaki organize tatil satışlarını ifade ettiğini belirtti. Kavaloğlu, Türkiye'nin sahip olduğu konaklama kapasitesi ve tatil ürünleriyle bu pazarda güçlü konumunu sürdürdüğünü açıkladı.

'TÜRK RİVİERASI' İLK SIRADA

Kavaloğlu, araştırmada Türk Rivierası'nın yüzde 21,6 payla Polonya'nın organize tatil pazarındaki en büyük bölgesel destinasyon olduğunu belirtti. Kavaloğlu, bu oranın Türkiye'nin toplam pazar payının önemli bölümünün Akdeniz kıyılarındaki tatil merkezlerinden kaynaklandığını gösterdiğini kaydetti. Polonya pazarının son 15 yılda Türkiye açısından güçlü büyüme gösterdiğini ve Antalya'nın bu büyümenin merkezinde yer aldığını belirten Kavaloğlu, 2010-2025 döneminde Antalya'ya gelen Polonyalı ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 462 arttığını açıkladı. Kavaloğlu, Türkiye genelindeki artışın ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 347 olduğunu aktardı.

YURT DIŞI SEYAHATE KATILIM ARTIYOR

Polonya'nın resmi istatistik kurumu verilerine göre; ülkede yaşayanların 2024 yılında toplam 16,4 milyon yurt dışı turistik seyahat gerçekleştirdiğini belirten Kavaloğlu, 15 yaş ve üzerindeki Polonyalıların konaklamalı yurt dışı seyahat harcamalarının 45,2 milyar zlotiye ulaştığını açıkladı. Bu tutarın önceki yıla göre yüzde 12,6 artış anlamına geldiğini kaydeden Kavaloğlu, Polonya'nın mevcut paket tatil müşterilerinin yanında giderek genişleyen yurt dışı seyahat kitlesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kavaloğlu, büyüyen seyahat hareketliliğinin farklı ziyaretçi gruplarına uygun ürünlerin geliştirilmesini önemli hale getirdiğini ifade etti.

ARAŞTIRMADA EN YÜKSEK KATILIM

Polonya merkezli araştırma enstitüsü CBOS'un 2026 yılında yayımlanan araştırmasının Polonyalıların seyahate katılımındaki genişlemeyi ortaya koyduğunu kaydeden Kavaloğlu, yetişkinlerin yüzde 64'ünün en az bir kez tatile çıktığını, yüzde 44'ünün de en az bir kez yurt dışına seyahat ettiğini söyledi. Yurt dışına seyahat edenlerin oranının önceki yıla göre 4 puan yükseldiğini açıklayan Kavaloğlu, Ocak 2026'da 938 yetişkinle gerçekleştirilen araştırmada bu oranın, araştırmanın başladığı 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kavaloğlu, genişleyen seyahat kitlesinin pazarın uzun vadeli potansiyeli açısından önem taşıdığını kaydetti.

'İKİ YILIN PAYLARI DOĞRUDAN KARŞILAŞTIRILMAMALI'

Türkiye'nin 2025 araştırmasındaki payının yüzde 32,5 olduğunu belirten Kavaloğlu, 2026 araştırmasına dinamik paketleme verilerinin daha geniş biçimde dahil edildiğini belirtti. Araştırmanın kapsamındaki bu değişiklik nedeniyle iki yılın oranlarının doğrudan karşılaştırılmaması gerektiğini aktaran Kavaloğlu, pazarın değerlendirilmesinde oranların hangi satış ve seyahat türlerini kapsadığının dikkate alınmasının önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin 2026 araştırmasında organize yurt dışı tatil tercihleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Kavaloğlu, Antalya'nın bölgesel konumunun da güçlü olduğunu açıkladı.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN SEYAHAT POTANSİYELİ

Yaklaşık 36,5 milyon nüfusa sahip Polonya'nın Avrupa'daki başlıca turizm kaynak pazarlarından biri olduğunu dile getiren Kavaloğlu, büyük şehirlerdeki tüketicilerin uluslararası hava yolu bağlantılarına ve organize seyahat ürünlerine erişebildiğini kaydetti. Varşova, Krakov, Katowice, Wroctaw, Poznan ve Gdansk'ın yurt dışı seyahatlerin geliştirilmesi açısından incelenmesi gereken merkezler arasında olduğunu belirtti. Kavaloğlu, nüfusun yaşlanması ve hane yapısındaki değişimin, farklı yaş ve gelir gruplarına yönelik ürün geliştirilmesini gerektiren uzun vadeli unsurlar olduğunu ifade etti.

HEDEF YENİ SEYAHAT NEDENLERİ

Kavaloğlu, Antalya açısından önümüzdeki dönemin hedefinin ziyaretçi sayısını artırmanın yanında ürün çeşitliliğini geliştirmek ve talebi sezonun daha geniş bölümüne yaymak olması gerektiğini belirtti. Kavaloğlu, mevcut paket tur ve her şey dahil gücü korunurken Polonyalı ziyaretçiye yeni seyahat nedenleri sunulmasının önem taşıdığını kaydetti. Kavaloğlu, Polonya'nın 2027 sezonu açısından büyüyen kaynak pazar olmasının yanında ürün, sezon ve ziyaretçi profili bakımından daha stratejik yönetilmesi gereken ana pazarlardan biri olarak öne çıktığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı