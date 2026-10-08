Haberler

Astana'daki TDT toplantısında ortak coğrafi isimler kataloğu kararlaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Astana'daki TDT toplantısında ortak coğrafi isimler kataloğu kararlaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Astana'daki TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı'nda ortak Türk dünyası haritası ve coğrafi isimler kataloğu oluşturulması kararlaştırıldı. Haritacılık Çalışma Grubu'na taslağı tamamlayıp sunma görevi verildi, sonraki toplantı 2027'de Kırgızistan'da yapılacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı'nda, ortak Türk dünyası haritası ve coğrafi isimler kataloğu oluşturulması kararlaştırıldı.

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan temsilcileri ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuru Guliyev katıldı. Görüşmelerde jeodezi, haritacılık ve coğrafi bilgi teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantıda, Türk devletlerindeki coğrafi yer adlarını bir araya getirecek ortak katalog oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca TDT Haritacılık Çalışma Grubu'na ortak Türk dünyası haritasının taslağını tamamlayarak, bir sonraki toplantıda sunma görevi verildi.

Taraflar, uydu görüntüleme, haritacılık ve coğrafi veri yönetiminde kullanılan dijital teknolojiler ile deneyimlerin paylaşılmasını da görüştü. TDT Sekretaryası bünyesinde haritacılık çalışmalarını koordine edecek özel bir birim kurulması önerildi.

Toplantının sonunda TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı Bildirisi imzalanırken, bir sonraki toplantının 2027 yılında Kırgızistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada

Ölenlerden biri de polis! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Kan donduran görüntü bugün kaydedildi
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

1 milyon euroluk kare!
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

Türkiye'nin milyarlık gıda devi iflas etti! Bir dönem zirvedeydi
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor