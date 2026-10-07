Niğde Halk Eğitim Merkezi'nin işaret dili kursunu bitirenler sertifikalarını aldı

Niğde Halk Eğitim Merkezi'nin işaret dili kursunu bitirenler sertifikalarını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde verildi. Kursun, katılımcıların işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurmasına katkı sağlaması amaçlandı.
Niğde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Kursun kursiyerlerin işitme engelli bireylerle daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmasına katkı sağlaması amaçlandı.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA