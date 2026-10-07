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Türk Kızılay, Trakya personeline afet yönetimi eğitimini Çorlu'da düzenledi

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Türk Kızılay, Trakya personeline afet yönetimi eğitimini Çorlu'da düzenledi
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Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü, Trakya'daki personele yönelik "Afet Yönetimine Giriş Eğitimi" düzenledi. Çorlu Şube Başkanlığı ev sahipliğinde 29 Eylül-1 Ekim'de yapılan eğitime Edirne Şubesi personeli de katıldı, afet yönetimi süreçleri anlatıldı.

Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Eğitim Müdürlüğünce Trakya'daki personele yönelik "Afet Yönetimine Giriş Eğitimi" düzenlendi.

Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanlığının ev sahipliğinde 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına Edirne Şubesi personeli de katıldı.

Programda katılımcılara, afet anı ve sonrasında yürütülecek çalışmalar ile afet yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Eğitimle, personelin afetlere hazırlık ve müdahale konularındaki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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