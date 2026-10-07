Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Şehit polis Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inen Yusuf Eray Tekalan'ın silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun, Çubuk ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı