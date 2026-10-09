Haberler

Sofya Sanat Fuarı bu yıl üçüncü kez 5 kıtadan 88 sanatçıyı ağırlamaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Sofya Sanat Fuarı, ziyarete açıldı. 8 ülkeden 27 galeri ve 5 kıtadan 88 sanatçıyı bir araya getiren fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaretçi ağırlayacak. Fuarda 4 Türk sanatçının eserleri de sergileniyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sofya Sanat Fuarı, sanatseverlere kapılarını açtı.

Sofia Tech Park'ta düzenlenen fuara, Bulgaristan Kültür Bakanı Evtim Miloshev, Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık katıldı.

Fuarda eserleri sergilenen Türk sanatçı Ardan Özmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 4 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

Özmenoğlu, diğer Türk sanatçıların Gökhan Tüfekçi, Ali Kotan ve Esat Tekand olduğunu belirtti.

Fuara katılan Ankara merkezli Siyah Beyaz Galeri Direktörü Sera Sade Artukmaç da fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bizim için çok heyecanlı. Bulgaristan'a çok yakınız, komşuyuz. Bu kadar zaman hiç gelmemek ve yaptığımız işi burada göstermemek bizi gerçekten üzüyordu." dedi.

Artukmaç, fuar öncesinde sergilenecek eserlere ilişkin talepler aldıklarını ve satış yapabileceklerini aktararak, etkinliğin Türkiye'deki sanat çalışmalarını tanıtmak ve eserleri yeni koleksiyonerlere ulaştırmak açısından önemli olduğunu söyledi.

8 ülkeden 27 galeri ve katılımcının yanı sıra 5 kıtadan 88 sanatçıyı bir araya getiren Sofya Sanat Fuarı, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

Kuyumcunun duvarını deldiler! Soygundan sonra beklenmedik ölüm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinin Meclis'te araştırılmasına AK Parti ve MHP'den ret! 5 muhalefet önergesinin hiçbiri kabul edilmedi

Muhalefetin 5 önergesi de reddedildi! Milyarlarca dolar sorusu
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kızın evine girenler kabusu yaşadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Bahçeli'ye makamında hediye! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı takdim etti
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde yapılan son seçim anketi
Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar” müzikalinde

Hülya Avşar'ın başrol olduğu müzikale sürpriz oyuncu: Rolü belli oldu
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu

Kızını yıllar önce böyle anlatmış! Atilla Taş'tan kahreden sözler
Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sordu

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı milyonları sordu