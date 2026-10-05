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Zelenskiy, Türkiye'ye ait mısır gemisine Rus dron saldırısında kaptanın öldüğünü söyledi

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Zelenskiy, Türkiye'ye ait mısır gemisine Rus dron saldırısında kaptanın öldüğünü söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, tarafsız sularda mısır taşıyan Türkiye'ye ait sivil geminin iki Rus dronu tarafından vurulduğunu iddia etti. Zelenskiy kaptanın öldüğünü, bir kişinin akıbetinin belirsiz olduğunu, 11 mürettebatın kurtarıldığını ve birinin yaralı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarafsız sularda mısır taşıyan Türkiye'ye ait sivil bir geminin iki Rus dronunun saldırısına uğradığını belirterek, "Tarafsız sularda, Türkiye'ye ait ve mısır taşıyan bir sivil gemiye iki Rus insansız hava aracının gerçekleştirdiği korkunç saldırı. Gemide Azerbaycanlı ve Hintli vatandaşlar bulunuyordu. Şu an itibarıyla maalesef geminin kaptanının hayatını kaybettiğini biliyoruz. Başsağlığı diliyorum. Bir kişinin akıbeti ise hala belirlenmeye çalışılıyor. On bir mürettebat üyesi kurtarıldı; bunlardan biri yaralı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarafsız sularda seyreden ve mısır taşıyan Türkiye'ye ait sivil bir geminin iki Rus dronu tarafından vurulduğunu iddia etti. Zelenskiy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız sularda, Türkiye'ye ait ve mısır taşıyan bir sivil gemiye iki Rus insansız hava aracının gerçekleştirdiği korkunç saldırı. Gemide Azerbaycanlı ve Hintli vatandaşlar bulunuyordu. Şu an itibarıyla maalesef geminin kaptanının hayatını kaybettiğini biliyoruz. Başsağlığı diliyorum. Bir kişinin akıbeti ise hala belirlenmeye çalışılıyor. On bir mürettebat üyesi kurtarıldı; bunlardan biri yaralı.

Ukrayna, durumu yatıştırmak ve Karadeniz'de güvenliği sağlamak için defalarca somut adımlar önermiştir. Üçüncü ülkelerden de bu konuda ilgili öneriler gelmiştir. Ancak Rusya, normal deniz seyrüseferi yerine sürekli olarak terörü ve sivil gemileri batırmayı tercih etmektedir. Küresel gıda güvenliğini yeniden tesis etmek için baskı uygulanması gerekmektedir. ve bu konuyla gerçekten ilgilenen herkes yardım etmelidir."

Kaynak: ANKA
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