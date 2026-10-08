Kahramanmaraş Platformu, Gazze saldırılarını 3. yılında protesto etti

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla program düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen programda, katılımcılar yatsı namazı sonrası Abdülhamithan Camisi'nde bir araya geldi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'deki saldırıların üçüncü yılını geride bıraktığını söyledi.

Alagöz, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarının Gazze'de yaşananlar karşısında işlevini yitirdiğini savunarak, 10 Ekim 2025'te Katar, Mısır, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü öne sürdü.

Saldırıların Gazze ile sınırlı kalmadığını belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Saldırganlığını yalnızca Gazze ile sınırlı tutmayan bu şebeke, işgal altındaki Batı Şeria'da da aynı soykırımı tekrarlayacağını pervasızca ilan etmekte, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atmaktadır. Bu soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'nun hala Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarılması küresel bir utanç vesikasıdır. 70 devlet temsilcisinin salonu terk ederek yüzüne vurduğu tokat, bu katilin ait olduğu yerin uluslararası diplomasi salonları değil, mahkeme salonları ve sanık sandalyesi olduğunu tescillemiştir."

Alagöz, ateşkes mutabakatının uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ile gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA