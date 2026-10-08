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Burdur'da Kudüs Platformu, Gazze soykırımının 3'üncü yılı için konvoy düzenledi

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Kudüs Platformu, Gazze'deki soykırımın 3'üncü yılı nedeniyle Burdur'da Filistinliler için araç konvoyu organize etti. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan yüzlerce kişi konvoyla otogarda toplanıp yapılan konuşmanın ardından dua etti.

BURDUR'da Kudüs Platformu tarafından Gazze'de yapılan soykırımın 3'üncü yılı dolayısıyla Filistinlilere destek için araç konvoyu düzenlendi.

Ellerinde ve araçlarında Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan yüzlerce kişi Atatürk Mahallesi'nde bir araya geldik. Daha sonra düzenlenen konvoyla Bülent Ecevit Bulvarı, Gazi Caddesi, Armağan İlci Bulvarı'nı geçen grup otogarda toplandı. Burada konuşan Burdur Kudüs Platformu Sözcüsü Osman Yasin Yıldırım, "Bugün burada yalnızca Gazze'yi değil, insanlığın Gazze karşısında verdiği imtihanı konuşmak için toplandık. 7 Ekim 2023'ten bu yana üç yıl geçti. Üç yıldır Gazze bombalanıyor. Üç yıldır çocuklar öldürülüyor. Üç yıldır anneler evlatlarını kefenlere sarıyor. Üç yıldır hastaneler, okullar, kamplar ve evler yıkılıyor ve üç yıldır dünya aynı soruyla karşı karşıya; Bir halkın gözlerimizin önünde yok edilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Gazze bugün yalnızca bir coğrafyanın adı değildir. Gazze, dünyanın vicdanının ölçüldüğü yerdir. Gazze, uluslararası hukukun enkaz altında kaldığı yerdir. Gazze, insan hakları nutuklarının maskesinin düştüğü yerdir ve Gazze, bütün kuşatmalara rağmen teslim olmayan bir halkın adıdır" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından sonra dua edildi, çeşitli sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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