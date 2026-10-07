Haberler

Burak Onur Erdem'in IFCM başkanlığına getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burak Onur Erdem'in IFCM başkanlığına getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem seçildi. 2026-2029 döneminde görev yapacak Erdem'in, 1982'de kurulan IFCM'de bu göreve getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) Başkanlığına seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2029 döneminde görev yapacak olan Erdem'in, 1982'de kurulan IFCM'nin başkanlığına getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, "?Bu tarihi başarı dolayısıyla Genel Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Belviranlı, CSO Tarihi Salonda ziyaret ederek Sayın Burak Onur Erdem'e başarı beratı ve günün anısına bir tablo takdim etti. ?Değerli Şefimiz Sayın Burak Onur Erdem'i tebrik ediyor, Türkiye'nin çoksesli koro müziğindeki birikimini dünya sahnesine taşıdığı yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yozgat Karatepe'de çatıda emniyet kemeri olmadan çalışan işçiler görüntülendi

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 'Askeri Schengen' sistemi kuruyor

Rusya korkusu harekete geçirdi! 'Askeri Schengen' sistemi geliyor
Kaçak evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

Elinde benzinle çatıya çıktı, 3 saatin sonunda istediğini aldı
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü
İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme

İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme