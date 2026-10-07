Burak Onur Erdem'in IFCM başkanlığına getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) Başkanlığına seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2029 döneminde görev yapacak olan Erdem'in, 1982'de kurulan IFCM'nin başkanlığına getirilen ilk Türk müzisyen olduğu belirtildi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, "?Bu tarihi başarı dolayısıyla Genel Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Belviranlı, CSO Tarihi Salonda ziyaret ederek Sayın Burak Onur Erdem'e başarı beratı ve günün anısına bir tablo takdim etti. ?Değerli Şefimiz Sayın Burak Onur Erdem'i tebrik ediyor, Türkiye'nin çoksesli koro müziğindeki birikimini dünya sahnesine taşıdığı yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA