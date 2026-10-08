Almanya ve Hollanda'da 3 Türk vatandaşı altın aklama iddiasıyla gözaltına alındı

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(ANKARA) - Almanya ve Hollanda'da, suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden aklamakla suçlanan 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Alman ve Hollandalı soruşturma makamları, şebekenin altı yıl içinde değeri 210 milyon avroya kadar ulaşan yaklaşık 1 ila 4 ton altını Türkiye'ye taşıdığından şüphelenildiğini açıkladı.

Köln Savcılığı, Aşağı Bavyera ve Köln emniyet müdürlükleri, Rotterdam Savcılığı ve Rotterdam Liman Polisi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Europol'ün desteğiyle dün Almanya ve Hollanda'da suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden akladığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katıldığı operasyonda, Almanya'nın çeşitli eyaletleri ile Hollanda'da yaklaşık 40 ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, "üçüncü kişilere hizmet" olarak kara para aklama ve kaçakçılık faaliyeti yürütmekle suçlanıyor. Şebekenin her yıl suç faaliyetlerinden elde edilen on milyonlarca avro tutarındaki nakit parayı gizleyerek devlet denetiminden kaçırdığı ve Türkiye'ye aktardığı öne sürülüyor.

Paranın büyük bölümünün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiği savunuldu. Şebekenin nakit parayla, bağlantılı kuyumculardan eski ve hurda altın aldığı, bunları suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer altın takılarla birlikte eriterek külçe haline getirdiği belirtiliyor.

Eritilen altınların daha sonra kara veya hava yoluyla Almanya'dan Türkiye'ye taşındığı, karayoluyla yapılan sevkiyatlarda özel olarak hazırlanmış araçların kullanıldığı öne sürüldü. Türkiye'ye getirilen altınların burada yeniden işlendiği veya değerli altın takıların satın alınmasında kullanıldığı, ardından karşılık gelen varlıkların kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca Türkiye'de satın alınan bazı mücevherler ile işlenmiş altın külçelerinin gümrük kuralları ihlal edilerek yeniden Almanya'ya sokulduğundan şüpheleniyor.

AL TI Y I LDA 210 M İ LYON AVROYA KADAR ALT I N

Şebekenin altı yıllık dönemde 1 ila 4 ton arasında altını Türkiye'ye taşıdığını değerlendiriliyor. Altınların toplam değerinin yaklaşık 55 milyon ile 210 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Hollanda'daki soruşturmada ise Rotterdam Liman Polisi, söz konusu grupla bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı bir finans aracısını takibe aldı. Şüphelinin yaklaşık 60 milyon avro tutarında nakit paranın alınması ve diğer grup üyelerine gönderilmesinde rol oynadığı düşünülüyor.

ŞEBEKEN İ N İZİ 55 K İ LO ALT I N BULUNAN ARAÇLA SÜRÜLDÜ

Soruşturmanın başlangıcı 2023 yılının ekim ayına uzanıyor. Bavyera'daki rutin otoyol kontrolünde, Dortmund bölgesinden gelen bir araçta gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık yarım milyon avro nakit bulundu. Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki Türk kadın hakkında kara para aklama şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Bu olayın ardından yürütülen soruşturmada, yurt dışı bağlantıları bulunan ve ağırlıklı olarak Türk kökenli kişilerden oluştuğu belirtilen gruba ulaşıldı. Şubat 2026'da Köln'de grupla bağlantılı kişilerde 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi.

Son operasyonda ise dijital materyaller ve belgelerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, altın taşımak için kullanıldığı değerlendirilen bir yelek ve kemer, 12 araç ve bir motosiklete el konuldu. Araçlardan ikisinde profesyonel şekilde hazırlanmış kaçakçılık bölmeleri bulundu.

Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki üç Türk vatandaşı hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı. Toplam 24 kişi hakkında suç örgütü kurma, kara para aklama ile kaçakçılık şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA