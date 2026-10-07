Abdullah Ayaz İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni mi?

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Futbol kulislerinde konuşulan iddiaların ardından Abdullah Ayaz hakkında pek çok soru yanıt bekliyor. Gelişmelerin ardından "Abdullah Ayaz kimdir, hangi görevde bulunuyor, İbrahim Hacıosmanoğlu ile akrabalık bağı gerçekten var mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Abdullah Ayaz'ın kim olduğu ve Hacıosmanoğlu ile aralarındaki bağa ilişkin iddialara dair ayrıntılar haberimizde.

TFF'DE BİR İSTİFA DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe yaşanan istifalara bir yenisi eklendi. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti. Ayaz'ın ayrılığı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ın mevcut yönetime sert eleştiriler yönelttiği istifasının hemen ardından geldi.

ABDULLAH AYAZ, HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ Mİ?

Evet. İstifa eden TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni. Federasyonun üst düzey yönetiminde görev yapan Ayaz'ın başkanla olan akrabalık bağı, istifasının ardından yeniden gündeme geldi.

TFF'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Ayaz'ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını federasyona sunduğunu resmi açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Ayaz'a görevi süresince yürüttüğü özverili çalışmalar için teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. İstifanın gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MEVLÜT AKTAN YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Ayaz'ın istifasından önce TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da görevinden ayrılmıştı. Aktan, istifa açıklamasında mevcut yönetimin işlevsiz kaldığını savunarak TFF yönetimini istifaya çağırmıştı. Türk futbolunun geleceği konusunda kaygı taşıyan tüm yönetim kurulu üyelerinin görevi bırakması gerektiğini belirten Aktan, en doğru kararın yeni bir yönetimin önünü açmak olduğunu ifade etmişti.

"AİLE ŞİRKETİ" ELEŞTİRİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Aktan, istifa açıklamasında federasyondaki karar alma süreçlerini de eleştirmiş, TFF'nin aile şirketi anlayışıyla yönetilemeyeceğini vurgulamıştı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun yeğeninin istifası, bu eleştirilerin ardından gelmesi nedeniyle futbol kamuoyunda dikkat çekti.

TFF'DE ZOR GÜNLER

Peş peşe gelen istifalar, TFF yönetimine yönelik tartışmaları da alevlendirdi. Hakem soruşturması ve MHK'deki değişikliklerin ardından yaşanan istifalarla birlikte, federasyon yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.